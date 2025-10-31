Cielos soleados, temperaturas en ascenso y viento flojo protagonizan en tiempo en Canarias para comenzar el mes de noviembre

Informa RTVC

Este sábado veremos nubosidad en cantidad variable, especialmente en la provincia occidental. Nubes de evolución a primera hora de la mañana en las islas de mayor relieve, que irán disipándose a medida que avanza la tarde en Tenerife y Gran Canaria. El tiempo más soleado en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote.

Temperaturas en ascenso en todas las islas, con máximas 23 -26ºC en costas y en medianías y cumbres será más notable el ascenso. Mínimas que siguen sin cambios o algún ligero aumento en interior de las islas y la mitad Sur de Tenerife. Viento flojo en costas, predominando la componente Este en la provincia oriental, y la Sur en la occidental. Será del Suroeste moderado en cumbres de Tenerife alcanzando rachas que podrán superar los 60 km/h. Irá arreciando a última hora del día.

En el mar, predominará la fuerte marejada en costas del Norte y Oeste de las islas, con mar de fondo del Noroeste aumentando 1,5 – 2,5 m en canales entre islas. Marejada en costas resguardadas del Sur.

El Tiempo en Canarias | Cielos más despejados y ascenso de temperaturas/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos de nubes altas. Algunas nubes de evolución durante la mañana. Temperaturas agradables en costas y mínimas más frescas en medianías y cumbres.

La Palma: Nubes en cantidad variable y nubes de evolución en la cara Norte y Este de la isla. Temperaturas sin cambios, y viento flojo de componente Sur y más intenso en cumbres del Suroeste.

La Gomera: Predominio de nubosidad de tipo alto y algunas de evolución en la capital y Norte de la isla. Temperaturas un poco más altas que ayer. Poco viento y brisas en la costa.

Tenerife: Cielos poco nubosos y alguna nubosidad de evolución a últimas horas del día. En el resto nubes altas. Temperaturas más altas en zonas de interior. El tiempo más soleado en cumbre donde soplará el viento del Suroeste moderado.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos en general. El sol será el protagonista. Nubes de evolución en la fachada Norte y Este de la isla a primera hora del día. Temperaturas en ascenso, especialmente en el interior. Viento del Este flojo.

Fuerteventura: Soleado con intervalos de nubes altas a última hora de la tarde en el interior. Temperaturas máximas en ascenso, máximas >26ºC en muchos puntos. Y poco viento, del Este flojo.

Lanzarote: Soleado en la mayor parte e la isla y algunas nubes durante la mañana. Temperaturas en ascenso, máximas agradables entre 25 – 26ºC. Y viento del Este flojo.

La Graciosa: Predominio de tiempo soleado con temperaturas suaves, máximas 25 – 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este flojo 5 – 15km/h.