Este miércoles, aunque seguirán bajando ligeramente las temperaturas, habrá valores locales superando los 38ºC en las medianías del Sur y Oeste de Gran Canaria, o de 34 – 36ºC en zonas de medianías del resto de islas o del Sur de Fuerteventura y Lanzarote.

En el cielo veremos algunas nubes, de tipo bajo por el Norte a menos de 400 – 500m. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima repartida de forma desigual por todo el archipiélago. También se generará nubosidad de evolución en Las Cañadas.

Viento del Nordeste moderado en costas, con intervalos fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será variable flojo en cumbres, tendiendo al Oeste +2000m. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, marejada en el resto, con áreas de fuerte marejada en altamar y olas 1 – 1,5m.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos en zonas bajas del Norte. Sol y ligera calima en el resto, con calor. Habrá máximas en cumbres y medianías del Sur superando los 32 – 34ºC

La Palma: Nubes bajas en parte del Norte y Este, y mucho sol en el resto con calima. Habrá temperaturas máximas locales 34 – 36ºC por el Oeste. Y viento alisio en costas.

La Gomera: Numerosas horas de sol con calima en altura. Temperaturas veraniegas, máximas entre 32 y 36ºC en las medianías del Sur y la cumbre.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 500m. Sol y calima en el resto, con intervalos de evolución en Las Cañadas. Temperaturas calurosas, máximas 25 – 35ºC. Y viento del Norte moderado en costas, variable flojo en cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 400 – 500m, sobre todo, a primeras y últimas horas. Sol en el resto con ligera calima en altura. Temperaturas cálidas, máximas locales 37 – 38ºC en medianías del Sur, Oeste y en las cumbres.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y mucho sol con calima en el resto. Calor en zonas de interior, del Sur y Sureste, valores locales 34 – 36ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y mucho sol en el resto, con ligera calima en altura. Temperaturas de verano, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con amplios claros, temperaturas veraniegas, y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.