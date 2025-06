El Tiempo en Canarias | Inestabilidad en las islas orientales

Cierta inestabilidad en las próximas horas por la cercanía de una Dana que, aunque no activa, va a dejar fuertes rachas de viento en el Teide y algunas gotas en Gran Canaria

La actualidad del tiempo en Canarias

Previsión del tiempo

Tenemos horas de inestabilidad por delante hasta mañana a mediodía por la presencia de una Dana cercana a las islas, que aunque no es muy activa va a dejar fuertes rachas en el Teide y algún goterón principalmente en Gran Canaria.

Esperamos nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte de las islas con mayor relieve, a medida que avance la mañana se irán disipando muchas de ellas. En el sur y en la cumbre predominará el ambiente despejado con ligera presencia de calima desde Tenerife hacia las islas orientales.

En las próximas horas pasará una franja de inestabilidad de suroeste a nordeste por Gran Canaria que no se descarta que dejen algún goterón en esta isla debido, e incluso en Fuerteventura y Lanzarote, no parece que vaya a afectar demasiado porque no destaca la humedad en altura.

El viento soplara de componente norte en superficie más bien flojo a moderado y con rachas fuertes del suroeste esta noche y por la mañana en el Teide y a última hora en el área metropolitana de Tenerife. Regresarán los alisios a última hora.

Las temperaturas irán en ascenso, tanto las mínimas como las máximas, se notará sobre todo en medianías.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte y marejadilla en las del sur.

Gráfico RTVC

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes bajas a primera y últimas horas y poco más, viento más bien flojo y temperaturas algo más altas entre los 16 y los 20 grados en Valverde.

La Palma: La nubosidad será de tipo bajo más frecuente a primera y última hora y en mayor cantidad hacia la vertiente norte y este. Sol en las horas centrales. Las temperaturas subirán.

La Gomera: Veremos nubes de tipo bajo por el norte al amanecer, luego se irán disipando en el resto, ambiente despejado, con poco viento y máximas de 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos nubes bajas en el norte a primera y última hora, tenderán a reducirse por la tarde. En el sur y en la cumbre estará despejado. Viento por la mañana muy fuerte en el Teide.

Gran Canaria: Será un día inestable. Una franja de precipitaciones cruzará la isla de sur a norte, podría dejar chubascos en forma de goterones. Arreciará el viento, habrá calima y bochorno.

Fuerteventura: Nubes medias y altas por la mañana, algún goterón se podría escapar, luego se despejará. El viento arreciará y las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en la capital.

Lanzarote: Habrá viento fuerte en el este por la tarde. Esperamos nubes por la mañana en el norte y oeste, no se descarta alguna gota. Máximas de 26 grados en Arrecife, con calima.

La Graciosa: Será un día de nubes por la mañana y ambiente más despejado por la tarde, se notará el viento a última hora y pese a la inestabilidad hará más calor.