Para este domingo el tiempo en Canarias espera nubes altas, temperaturas sin grandes cambios y ausencia de viento

Informa RTVC

Este domingo las nubes altas serán las protagonistas, cruzarán de Oeste a Este el Archipiélago, con algunas nubes de evolución en la isla de El Hierro y fachadas Norte, Este y Sureste de La Palma y Tenerife. Poco nuboso en el Sur de Gran Canaria y cielos totalmente despejados en Fuerteventura y Lanzarote durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas siguen la misma tónica de este sábado, con valores agradables en zonas de costa, máximas 22 – 28ºC, en medianías ambiente más fresco aunque las mínimas ascenderán ligeramente en el interior de Gran Canaria y Fuerteventura.

Viento del Suroeste flojo, siendo moderado en cumbres de Tenerife y La Palma +1800m. Y en el mar predominará la marejadilla en costas del sur del Archipiélago, mientras que el Norte mar de fondo con olas de 1,5 a 2,5 m de altura.

El Tiempo en Canarias | Nubosidad en cantidad variable y ausencia de viento/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Predominio de nubes de evolución, más abundantes en zonas de interior sobre todo en la primera mitad de la tarde. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Suroeste flojo.

La Palma: Cielos con algo de nubes sobre todo de evolución en la cara Norte, Sur y Este de la isla. Temperaturas máximas agradables en costas y viento flojo salvo alguna racha más significativa en la cumbre.

La Gomera: Jornada con cielos despejados con nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas 25 – 26 en costas y poco viento.

Tenerife: Algo de nubosidad alta por la mañana y nubes de evolución en la cara Norte, Este y Sur. Temperaturas estables con máximas 23 – 28ºC en costas. Viento flojo del Suroeste, algunas rachas más fuertes en cumbres.

Gran Canaria: Jornada marcada por la presencia de nubes altas sobre todo por el Norte y la capital. Algo de nubes bajas en el sur a última hora de la tarde. Temperaturas un poco más cálidas, máximas 24 – 27ºC costas. Viento flojo del Este.

Fuerteventura: Cielos con algo de nubes durante la primera mitad de la mañana y numerosas horas de sol el resto de la jornada. Temperaturas mínimas un poco más altas que ayer y máximas agradables. Poco viento, del Este.

Lanzarote: Nubes bajas matinales abriéndose a amplios claros durante la tarde. Las temperaturas máximas bajarán algún grado. Y viento del Este flojo.

La Graciosa: Predominio de los cielos despejados con nubes altas todo el día Temperaturas máxima de 24 – 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este – Noreste flojo.