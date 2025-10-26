El tiempo en Canarias para este lunes estará protagonizado por viento en aumento en cumbres y temperaturas estables

Informa RTVC

Este lunes continua el tiempo estable en todo Al archipiélago donde las nubes altas serán las protagonistas durante todo el día, especialmente al amanecer, y algunas nubes de evolución sobre todo en el Este y Sur de Tenerife y Gran Canaria. También en La Palma, nubes de evolución en el Norte y Oeste. Poco nuboso en el resto y muchas horas de luz en Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas continúan en la misma línea que ayer, por encima de los valores propios para esta época del año. Máximas que superan fácilmente los 25 – 26ºC en costas, y las mínimas suben ligeramente en medianías de las islas más montañosas.

Viento del Suroeste flojo en la provincia más occidental, siendo moderado en cumbres de Tenerife y La Palma +1800m a últimas horas de la tarde. Viento de Este – Noreste en las islas orientales. Y en el mar predominará la marejadilla en costas del sur del archipiélago, y en la cara Norte de las islas mar de fondo con olas de 1,5 a 2,5 m de altura.

El Tiempo en Canarias | Tiempo estable y viento aumentando en cumbres/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Predominio de nubes altas, con algunas nubes de evolución en zonas de interior sobre todo en la segunda mitad. Temperaturas con ligero ascenso y viento del Suroeste flojo.

La Palma: Cielos enmarañados de nubes altas durante toda la mañana y nubes sobre todo de evolución en la cara Norte, Oeste de la isla. Temperaturas muy agradables en costas y viento flojo salvo en cumbres pudiendo superar los 45 km/h.

La Gomera: Jornada con nubes altas durante todo el día. Temperaturas máximas 26 – 27ºC en costas y poco viento, predominando las brisas en las costas.

Tenerife: Nubosidad variable todo el día con nubosidad alta y nubes de evolución en la cara Este, Sur y Oeste en la segunda mitad de la jornada. Temperaturas estables con máximas 23 – 27ºC en costas. Viento flojo del Suroeste, y las rachas más fuertes en cumbres intensificándose a última hora.

Gran Canaria: Jornada tranquila marcada por nubes altas y algo de nubes más compactas en el Sur y Este de la tarde. Temperaturas sin cambios, máximas 24 – 27ºC costas. Viento flojo del Este.

Fuerteventura: Cielos con algo de nubes bajas durante la mañana y de resto, nubes altas. Temperaturas máximas un poco más altas en el interior. Poco viento, de componente Este.

Lanzarote: Nubes bajas matinales sobre todo en la capital dando paso a amplios a horas de sol el resto de la jornada con nubes altas. Las temperaturas agradables y sin cambios. Y viento del Este flojo.

La Graciosa: Predominio de nubes altas todo el día. Temperaturas máxima de 24 – 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este – Noreste flojo.