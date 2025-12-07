Este lunes comenzamos la semana con tiempo muy soleado y con calima que nos acompañará durante toda la jornada.

El Tiempo de Canarias | Mal estado del mar y polvo en suspensión.

La semana comienza con tiempo muy soleado y con calima que nos acompañará durante toda la jornada. Predominará la ausencia de nubes, aunque habrá algunas de tipo alto, sobre todo, en Gran Canaria, Lanzarote y en el norte de Fuerteventura a últimas horas de la mañana y al mediodía. También aparecerá alguna nubosidad en el interior de Tenerife y norte de La Palma en horas centrales.

Las temperaturas máximas continúan sin grandes cambios salvo las mínimas, que bajarán ligeramente en varios puntos de la provincia oriental. El viento soplará del SE y lo hará de componente S en medianías de La Gomera y Tenerife.

En el mar extremar la precaución porque habrá fuerte marejada en costas abiertas al norte que tenderá a mar gruesa por la tarde con olas que podrán superar los 4 metros de altura sobre todo en la provincia occidental. En costas resguardadas del sur habrá áreas de marejada salvo en el este de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, así como en costas del sur de Gran Canaria ya que habrá marejadilla.

El tiempo por islas

El Hierro: Lunes de cielos despejados con calima. Habrá algunas pequeñas nubes en el N a mediodía. Viento del SE flojo y temperatura máxima de 17 grados en Valverde.

La Palma: Predominará los cielos despejados con ligera calima. Aparecerá algo de nubes de tipo alto por el NW y algún intervalo nuboso en el N y puntos del S. Viento flojo variable y temperatura máxima de 23 grados en la capital.

La Gomera: Cielos despejados con calima durante toda la jornada. Viento del SE flojo y temperaturas que irán desde los 18 a los 23 grados en San Sebastián.

Tenerife: Jornada con calima sobre todo en medianías del S y cielos despejados. Algún intervalo nuboso aparecerá en el interior de la isla. Viento del SE y de componente S en medianías. Temperaturas que irán desde los 17 a los 23 grados en la capital.

Gran Canaria: Predominará los cielos despejados con calima que irá disminuyendo durante la tarde. Aparecerá algunas nubes de tipo alto por la mañana. El viento soplará del SE flojo y temperatura máxima de 23 grados en la capital.

Fuerteventura: Ambiente soleado con calima que se irá reduciendo por la tarde. Habrá notable nubosidad de tipo alto especialmente por el N. El viento soplará flojo del SE y temperatura máxima será de 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Cielos con presencia de nubes altas y algo de calima que irá perdiendo fuerza. El viento será flojo del SE y temperaturas agradables en torno a los 22 grados de máxima en Arrecife.

La Graciosa: Predominará el ambiente despejado y viento del SE flojo y temperatura que oscilarán entre los 16 y 23 grados en Caleta de Sebo.