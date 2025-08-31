Las máximas alcanzarán los 28-30 ºC en medianías y zonas del sur, especialmente en vertientes orientadas al sureste

Toda la información del tiempo en Canarias

Imagen RTVC.

Este lunes predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas, con probables lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, especialmente en el norte y nordeste de las islas centrales y occidentales. En el resto de las zonas, sobre todo en el sur, cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos intervalos de evolución sin consecuencias durante el día. Pocos cambios en las temperaturas.

Las máximas alcanzarán los 28-30 ºC en medianías y zonas del sur, especialmente en vertientes orientadas al sureste. Viento del norte-nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas expuestas. Se prevén rachas muy fuertes en medianías, zonas altas y extremos sur y oeste de algunas islas, donde podrían superar los 70 km/h. Y en el mar, en la costa norte, predominará la fuerte marejada con mar de fondo del nordeste de 1,5-2 m.

En el sur, se espera marejada con olas que localmente superarán el metro de altura, especialmente en zonas expuestas.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte. No se descarta que por la mañana caiga alguna gota en el noreste, pero poco importante. En el sur poco nuboso o despejado. Rachas muy fuertes en zonas altas del oeste y punta sur.

La Palma: En el noroeste, sureste y cumbres centrales, las rachas máximas rondarán los 70 km/h. En el norte y este, cielos nubosos con probables lluvias débiles ocasionales durante la mañana. En el resto, intervalos de evolución.

La Gomera: En el norte, cielos prácticamente cubiertos. Baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. En el resto, poco nuboso o despejado. Se esperan rachas muy fuertes en medianías y costas del este y noroeste.

Tenerife: Las rachas ≥70 km/h en el oeste y vertiente este. En el norte, cielos nubosos, precipitaciones débiles y ocasionales en el noreste, más probables durante la mañana. En el sur, este y oeste, intervalos de evolución, más compactos por la mañana.

Gran Canaria: En el norte y este, cielos nubosos. Serán probables las lluvias débiles. Ocurrirán ocasionalmente y de forma dispersa en el norte. En el resto, cielos despejados. Rachas muy fuertes y frecuentes en el oeste-noroeste y sureste.

Fuerteventura: En la península de Jandía y oeste, también habrá rachas fuertes, rondando los 60 km/h. En esta isla, cielos nubosos durante la mañana. Tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde.

Lanzarote: En el norte y oeste, veremos cielos nubosos. En el resto de las zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta alguna gota dispersa. En interiores, el viento dejará fuertes rachas.

La Graciosa: Cielos nubosos, con amplios claros en horas centrales y por la tarde. Podrá caer alguna gota aislada. El viento dejará rachas 40-50 km/h.