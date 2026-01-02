La jornada del sábado estará marcada por la inestabilidad, con precipitaciones en algunos puntos y un empeoramiento del estado del mar

Gráfico RTVC

Este sábado tendremos una jornada marcada por la inestabilidad porque seguiremos recibiendo precipitaciones que podrán ser moderadas en vertientes oeste y norte, así como en Fuerteventura y Lanzarote que serán moderadas por la mañana y a últimas horas de la jornada. De resto, tendremos una jornada de nubes y claros donde es probable que puedan darse chubascos débiles y de forma ocasional.

Las temperaturas continuarán frescas e invernales, con valores entre los 18 – 23ºC en costas. Las máximas experimentarán un ligero descenso en puntos del extremo noroeste de Tenerife y de Gran Canaria así como en gran parte del interior y norte de Fuerteventura y Lanzarote donde bajarán de forma más notable. Las mínimas bajaran débilmente en puntos del interior de La Palma, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura.

El viento soplará moderado del oeste y rolará al noroeste siendo fuerte en las cumbres y vertientes sur y norte. Las rachas podrán superar los 60 Km/h en cumbres de islas y en los extremos de islas noroeste y suroeste, así como en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Y en el mar, hay que seguir extremando la precaución porque habrá mar combinada del oeste en costas del norte y oeste con olas +5m y en costas del sur predominará las áreas de fuerte marejada salvo en costas del este de las islas donde habrá áreas de marejada.

Previsión por islas

EL HIERRO: Intervalos nubosos con algunos chubascos que podrían ser moderados en el interior y noreste. Viento del noroeste y temperatura máxima de 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Jornada de chubascos en toda la isla especialmente por la mañana y últimas horas de la tarde. Se despejará algo en la costa E al mediodía. Viento del oeste-noroeste con rachas localmente fuertes en medianías y cumbres. Temperaturas frescas.

LA GOMERA: Intervalos nubosos con algunos chubascos en el interior con viento del noroeste y rachas fuertes. Las temperaturas irán desde los 17 a los 21 grados en la capital.

TENERIFE: Día invernal en la isla con nubosidad en la vertiente oeste y norte donde se producirán algunos chubascos. Viento moderado del oeste y rolará al noroeste por la tarde con rachas intensas sobre todo en cumbres. Temperaturas agradables, máxima de 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Ambiente de nubosidad más compacta por el sur, oeste e interior de la isla donde no se descarta que puedan dejar algún chubasco débil aislado. El viento soplará del noroeste e irá perdiendo intensidad. Las temperaturas irán desde los 17 a los 22 grados de máxima en la capital.

FUERTEVENTURA: Chubascos por la mañana y por la noche especialmente por el norte. El viento será del oeste y rolará al noroeste. Las temperaturas continúan frescas.

LANZAROTE: Jornada invernal con algunos chubascos débiles que pueden ser moderadas a primera y última hora de la jornada. El viento soplará del oeste y tornará al por la tarde. La temperatura máxima será de 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles. Viento del noroeste con rachas intensas y temperaturas que irán desde los 16 a los 21 grados en Caleta de Sebo.