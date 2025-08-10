Este lunes predominará el sol, salvo intervalos nubosos por el norte y la calima remitirá en capas bajas por la tarde

Imagen RTVC.

Este lunes se espera que bajen ligeramente las temperaturas en el norte. Bajarán de forma notable en el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Encontraremos máximas en medianías de las islas occidentales 36-38 ºC.

En las islas orientales, sobre todo en interiores del sur y este 38-40 ºC, superándolos localmente. Predominará el sol, salvo intervalos nubosos por el norte. Calima que remitirá en capas bajas por la tarde.

El viento soplará de componente norte moderado con intervalos flojos en costas. En medianías variable flojo. Predominará la componente sur en cumbres, donde soplará de moderado a flojo. Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte, olas ≥1,5m. En el sur marejadilla ≥0,5m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: En litorales del norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, calor y calima. Las temperaturas bajarán ligeramente en medianías del norte. Las máximas todavía rondarán los 34 ºC.

La Palma: En medianías y zonas altas ligero descenso de las máximas. Las más elevadas estarán entre los 34-36 ºC, pudiendo superarlos localmente. Nubes bajas en litorales. Sol y el polvo en suspensión, sobre todo en medianías y cumbres.

La Gomera: Cielos despejados y calima en interiores y zonas altas. Veremos algunas nubes bajas en litorales del norte. Las temperaturas más elevadas superarán los 35 ºC en medianías del sureste.

Tenerife: En todas las medianías se alcanzarán y superarán los 32-34 ºC. Las más altas superarán los 38 ºC localmente. Predominará el sol en la isla y la calima incrementará en capas más bajas. Intervalos nubosos en litorales del norte y Teide.

Gran Canaria: El polvo en suspensión aumentará en costas del norte por la mañana, pero se disipará ligeramente por la tarde. Veremos cielos despejados y nubes bajas en costas del norte. Las temperaturas más altas superarán los 40 ºC en medianías.

Fuerteventura: En el sur y este estarán las temperaturas más altas. Estas rondarán los 40 ºC. En el norte y oeste las temperaturas bajarán de forma notable. Predominará la calima y el sol, salvo intervalos nubosos en el norte y oeste.

Lanzarote: El polvo en suspensión irá a menos por la tarde. Veremos intervalos nubosos en el oeste. Las temperaturas bajarán pronunciadamente, pero en el sur de la isla conejera aún se superarán los 38 ºC.

La Graciosa: Temperaturas más bajas que hoy. La máxima en Caleta del Sebo ≤28 ºC. Cielos nubosos a primeras horas, tendiendo a intervalos por la tarde y calima, que irá remitiendo por la tarde.