Previsión del tiempo para el sábado 27 de diciembre de 2025

Este sábado tendremos una jornada marcada el ambiente soleado sobre todo en las islas más occidentales donde se disfrutará de bastantes ratos de sol sobre todo por la mañana. En el resto de islas habrá intervalos nubosos donde no se descarta que puedan dejar algunas gotas débiles en las vertientes N de las islas más montañosas y en Fuerteventura y Lanzarote.

Imagen RTVC.

Las temperaturas continúan frescas. Las máximas suben ligeramente en puntos del interior de TF, en la mayor parte de Fuerteventura y Lanzarote. Las mínimas suben en puntos del S de Fuerteventura, en el S de Lanzarote, puntos del interior de La Palma y gran parte de TF donde en el interior se notará más el ascenso.

El viento soplará flojo del NW con rachas que podrán superar los 50 Km/h en Fuerteventura y Lanzarote. Y en el mar, habrá mar combinada con olas que podrán superar los 2 m. en costas abiertas al N y en costas resguardadas del S predominará la marejada con áreas de marejadilla en costas del S de Gran Canaria y E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos de nubes altas al mediodía. De resto cielos mayormente despejados. Viento del NW y temperatura máxima de 14 grados en Valverde.

LA PALMA: Jornada de nubes y claros y se irá despejando por la tarde. El ambiente más soleado lo encontraremos en la capital y en el extremos W. Viento flojo del NW y temperaturas que irán desde los 14 los 20 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará el ambiente soleado sobre todo por el N. De resto intervalos nubosos. Viento del NW y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

TENERIFE: Cielos mayormente despejados en el extremo W y en el Parque Nacional del Teide. Por el N habrá intervalos nubosos particularmente por la tarde, así como en la vertiente E y SE donde no se descarta alguna gota débil. Viento flojo del NW con rachas fuertes en el extremos SW. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos mayormente de intervalos nubosos y el ambiente más nublado loe encontraremos en el E. De resto intervalos nubosos en donde no se descarta algunas gotas débiles por el N. Viento flojo del NW y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Soleado en el S y de resto algo de nubosidad baja y alta por la tarde. Viento moderado del NW con algunas rachas intensas. Temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en la capital.

LANZAROTE: Jornada con algunos chubascos débiles y ocasionales por la tarde. El viento soplará moderado del NW y temperatura máxima de 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros donde no se descarta alguna gota. Viento del NW y temperaturas que irán desde los 16 a los 21 grados en Caleta de Sebo.