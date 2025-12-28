ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El tiempo en Canarias | Cielos despejados y jornada de ausencia de viento

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Previsión del tiempo para el lunes 29 de diciembre de 2025

Comenzaremos el último lunes del año con tiempo mayormente tranquilo y agradable con mayores ratos de sol sobre todo en las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, aunque habrá algo de nubosidad en esta última por la tarde.

Imagen RTVC.

Además, destacará la nubosidad en El Hierro y jornada soleada en el N de Tenerife y de La Palma. Además, nos acompañará nubosidad de tipo alto matinal. Las temperaturas continuarán frescas y sin grandes cambios, quizás las mínimas desciendan ligeramente en gran parte de Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará flojo del SE en la provincia occidental y del NE flojo en la oriental. Predominará el régimen de brisas.

Y en el mar, habrá mar de fondo del NW en costas abiertas al N con olas que pueden superar los 2 m de altura y en costas resguardadas del S predominará la marejada salvo en costas del S de Gran Canaria, del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote donde habrá áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad variable y viento flojo del SE con brisas en costas. Las temperaturas irán desde los 12 a los 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Cielos con nubosidad alta matinal. De resto, intervalos de nubes y claros. El ambiente más soleado lo encontraremos en la vertiente W. Viento de componente S y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará ambiente agradable con nubosidad en el N e interior y ratos de sol en el E. Brisas en costa y temperatura máxima de 21 grados en San Sebastián.

TENERIFE: Jornada soleada sobre todo por el N, aunque por la tarde irá apareciendo nubosidad. El ambiente más soleado en el NE y nubosidad más compacta en el S donde no se descarta que pueda caer alguna gota. Viento flojo del SE y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.

GRAN CANARIA: Cielos de nubosidad variable matinal y ambiente más soleado en el extremo W. La nubosidad se concentrará en la vertiente E y NE. El viento soplará flojo del NE y temperaturas irán desde los 17 a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

FUERTEVENTURA: Ambiente soleado sobre todo por el S con nubes altas. De resto, intervalos nubosos y buenos ratos de sol. Viento flojo del NE y temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Jornada de intervalos de nubes y claros en el interior y el ambiente soleado por el S. El viento soplará del NE flojo y las temperaturas irán desde los 14 a los 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Nubosidad variable y régimen de brisas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 a los 20 grados en Caleta de Sebo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco a seis millas de La Restinga con 21 personas

Una mujer es rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Mogán

Dato positivo el que deja la ocupación hotelera en las islas, durante estas fiestas navideñas

Continúa la reconstrucción de La Palma, entre compensaciones a viviendas o suelo agrícola

Crece el gasto en pensiones, en un sistema cada más tensionado por el envejecimiento

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025