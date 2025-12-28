Previsión del tiempo para el lunes 29 de diciembre de 2025

Comenzaremos el último lunes del año con tiempo mayormente tranquilo y agradable con mayores ratos de sol sobre todo en las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, aunque habrá algo de nubosidad en esta última por la tarde.

Además, destacará la nubosidad en El Hierro y jornada soleada en el N de Tenerife y de La Palma. Además, nos acompañará nubosidad de tipo alto matinal. Las temperaturas continuarán frescas y sin grandes cambios, quizás las mínimas desciendan ligeramente en gran parte de Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará flojo del SE en la provincia occidental y del NE flojo en la oriental. Predominará el régimen de brisas.

Y en el mar, habrá mar de fondo del NW en costas abiertas al N con olas que pueden superar los 2 m de altura y en costas resguardadas del S predominará la marejada salvo en costas del S de Gran Canaria, del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote donde habrá áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad variable y viento flojo del SE con brisas en costas. Las temperaturas irán desde los 12 a los 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Cielos con nubosidad alta matinal. De resto, intervalos de nubes y claros. El ambiente más soleado lo encontraremos en la vertiente W. Viento de componente S y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará ambiente agradable con nubosidad en el N e interior y ratos de sol en el E. Brisas en costa y temperatura máxima de 21 grados en San Sebastián.

TENERIFE: Jornada soleada sobre todo por el N, aunque por la tarde irá apareciendo nubosidad. El ambiente más soleado en el NE y nubosidad más compacta en el S donde no se descarta que pueda caer alguna gota. Viento flojo del SE y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.

GRAN CANARIA: Cielos de nubosidad variable matinal y ambiente más soleado en el extremo W. La nubosidad se concentrará en la vertiente E y NE. El viento soplará flojo del NE y temperaturas irán desde los 17 a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

FUERTEVENTURA: Ambiente soleado sobre todo por el S con nubes altas. De resto, intervalos nubosos y buenos ratos de sol. Viento flojo del NE y temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Jornada de intervalos de nubes y claros en el interior y el ambiente soleado por el S. El viento soplará del NE flojo y las temperaturas irán desde los 14 a los 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Nubosidad variable y régimen de brisas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 a los 20 grados en Caleta de Sebo.