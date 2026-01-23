Tiempo más seco en las islas, con una probabilidad de lluvia casi nula y una nubosidad que irá a menos

Tras el paso de los restos del frente, este fin de semana esperamos un tiempo mucho más seco en las islas, de hecho la probabilidad de lluvia es casi nula, además la nubosidad irá a menos a partir de este sábado a mediodía, se disipará en muchos puntos del norte de las islas de mayor altura sobre todo y estarán de paso por el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Se podrían generar de evolución en el interior sur de Tenerife a mediodía.

RTVC.

Las temperaturas bajarán algún grado, tanto las máximas como las mínimas y el viento soplará del norte-nordeste moderado con rachas puntualmente fuertes durante la mañana, amainará de cara al domingo.

El estado de la mar traerá complicaciones en las costas del norte y oeste de La Palma, El Hierro Lanzarote y Fuerteventura. Las olas podrían alcanzar y superar los 5 metros este sábado y algo menos el domingo. En las costas del sur superarán los 2 metros.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Fin de semana más tranquilo y con menos nubes sobre todo el domingo. Mañana serán dispersas por el norte. Las temperaturas en Valverde irán de los 10 a los 15 grados.

La Palma: Habrá viento durante la primera mitad del día en los extremos noroeste y sureste. Irá amainando. Las nubes también serán pocas y limitadas más bien al norte y vertiente este.

La Gomera: Esperamos nubes dispersas por el norte e interior, se disiparán, habrá sol hacia el sur y por la tarde. El viento soplará moderado y las temperaturas bajarán algún grado.

Tenerife: Las nubes bajarán de cota y mañana serán pocas por el norte y más por el sur de evolución. Poca probabilidad de lluvia. El viento soplará con intensidad por la mañana.

Gran Canaria: Viento moderado en el oeste y sureste. Las nubes irán a menos, se despejará incluso en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados en la capital.

Fuerteventura: Recuperaremos los alisios que soplarán con intensidad moderada. Esperamos nubes dispersas al norte y cielos despejados en el sur. Las temperaturas bajarán algún grado.

Lanzarote: Se espera algo de viento el sábado. Las nubes serán más frecuentes por el norte y oeste, en el resto de forma dispersa. Las temperaturas variarán entre los 15 y los 20 grados.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos de paso poco importantes y viento alisios moderados este sábado, el domingo estará más despejado. Las temperaturas serán similares.