El Tiempo en Canarias | Tiempo otoñal y mal estado del mar

El viento seguirá con la misma tónica que este sábado, viento moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h

Imagen RTVC.

Este domingo predominará la nubosidad de tipo bajo en el archipiélago, especialmente en las vertientes Norte y Noreste. Nubes claros en el resto de las vertientes. Nubes que podrán dejar lloviznas débiles e intermitentes. También se generará nubes de evolución en el SO de Tenerife que podrán dejar alguna gota sin mayores consecuencias. Las temperaturas siguen siendo otoñales y sin grandes cambios. Las máximas como mucho bajaran muy ligeramente en el interior de Tenerife y Norte de Lanzarote.

Las mínimas suben muy poco en el Oeste de La Palma y SO de Tenerife. El viento seguirá con la misma tónica que este sábado, viento moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h en los extremos NO y SE de las islas. También será intenso en el interior de las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote que irá disminuyendo de cara al lunes.

En el mar habrá mar de fondo en del NO en las zonas abiertas al Norte y Oeste de las islas que irá aumentando con olas en torno a los 3 m de altura. En costas resguardas del sur predominará la marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos en la segunda mitad de la jornada. Vientos moderados que irán perdiendo fuerza por la tarde. Temperaturas otoñales con máxima de 20 grados en Valverde.

LA PALMA: Cielos de nubes bajas en casi todo el relieve insular sin descartar algunas precipitaciones débiles en el Norte. Viento del NE que se acelerará en los extremos por la tarde. Temperaturas en torno a los 18 y 24 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominio de nubes especialmente en el Norte e interior de la isla, que podrán dejar algunas gotas. Viento del NE y la temperatura máxima será de 25 grados en San Sebastián.

TENERIFE: Cielos de nubes bajas en el Norte y Nordeste con alta probabilidad de precipitaciones. En el Suroeste nubosidad de evolución que podrá dejar algunas gotas débiles. Temperaturas en torno a los 20 y 25 grados. Viento moderado del NE.

GRAN CANARIA: Ambiente encapotado en la mitad Norte de la isla con probabilidad de que dejen algunas gotas débiles e intermitentes. Viento moderado del NE con rachas fuertes en el Sureste y temperaturas sin grandes cambios.

FUERTEVENTURA: Cielos cubiertos en gran parte del Norte y Oeste de la isla. El viento soplará del NE moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

LANZAROTE: Nubosidad de tipo bajo en el Norte. Viento del NE moderado con rachas que irá arreciando a últimas horas de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados.

LA GRACIOSA: Nubosidad de tipo bajo durante toda la jornada y viento del NE moderado. Las temperaturas oscilarán en torno a los 20 y 24 grados.