Elige el tema del Carnaval de Vallehermoso

Se abre la votación para elegir el tema del Carnaval de Vallehermoso 2026, en La Gomera, que estará abierta hasta el próximo 13 de octubre

El Carnaval de Vallehermoso estará dedicado en 2026 a lo que sus vecinos y vecinas decidan. El Ayuntamiento de Vallehermoso los invita a participar en la elección del tema para el Carnaval 2026. Desde este lunes, la ciudadanía podrá escoger entre distintas propuestas para definir la temática de las próximas fiestas. Será entre varias propuestas que te detallamos a continuación.

Cartel de votación del tema del Carnaval de Vallehermoso

6 propuestas

Las opciones son: El espacio exterior, El zoo de los animales, Tropical, Los locos años 20, Disco dance y Magia y Fantasía.

El proceso de votación estará abierto hasta el próximo 13 de octubre y puede realizarse de manera sencilla a través del formulario en línea disponible en la web municipal pinchando aquí.

El Carnaval de Vallehermoso 2026 se celebrará los días 13 y 14 de marzo. Es una de las citas principales del calendario festivo municipal.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos y vecinas a participar con su voto para elegir el tema que dará identidad a esta edición y mantener viva una tradición tan arraigada en el municipio.