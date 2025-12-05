La empresa ENAIRE gestionó casi 2,5 millones de vuelos, redujo un 7% la demora en ruta y disminuyó 300.000 toneladas de CO₂ en cinco años gracias a su innovación tecnológica y sostenibilidad

ENAIRE alcanza récord de vuelos y refuerza su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad. ENAIRE

La empresa ENAIRE, el gestor estatal de navegación aérea, ha presentado un balance histórico marcado por la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Durante el último periodo, la compañía gestionó casi 2,5 millones de vuelos, logrando reducir un 7% la demora en ruta atribuible al control aéreo.

Asimismo, las medidas implementadas en materia de espacio aéreo han permitido reducir en los últimos cinco años la emisión de 300.000 toneladas de CO₂, consolidando su compromiso con la sostenibilidad.

Benito Núñez, representante de ENAIRE, destacó que “en este nuevo plan estratégico reforzamos nuestro compromiso con la búsqueda de una mayor eficiencia y la excelencia en la gestión del tráfico aéreo”.

Compromiso con 4.400 profesionales

Por su parte, Enrique Maurer señaló que “este gran resultado es fruto del compromiso de nuestros 4.400 profesionales y de nuestra apuesta por la innovación, la digitalización y la mejora continua”.

El gestor de navegación aérea adelanta además que su nuevo plan estratégico, próximo a ser aprobado, se centrará en seguir impulsando la innovación tecnológica y operativa, buscando consolidar la eficiencia y la sostenibilidad como pilares de su actividad.