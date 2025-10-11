ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle de Arrecife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El cuerpo sin vida de un hombre, de 62 años, ha sido encontrado en la mañana de este sábado junto a un pantalán en el muelle deportivo de Arrecife, en Lanzarote

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle de Arrecife
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle de Arrecife. Imagen de archivo

Los hechos han tenido lugar a las 08.54 horas. El 112 recibió una alerta que informaba de la localización de una persona que no respondía a estímulos y estaba flotando en el agua, junto a uno de los pantalanes del muelle.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre. En la zona también se personaron efectivos de Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios. También se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Imágenes de la peregrinación de la Virgen de Candelaria

Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en Gran Canaria

Un fallecido y un herido al colisionar una guagua y un turismo en Fuerteventura

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife | minuto a minuto

Destapan una falsa desaparición en Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025