El cuerpo sin vida de un hombre, de 62 años, ha sido encontrado en la mañana de este sábado junto a un pantalán en el muelle deportivo de Arrecife, en Lanzarote

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle de Arrecife. Imagen de archivo

Los hechos han tenido lugar a las 08.54 horas. El 112 recibió una alerta que informaba de la localización de una persona que no respondía a estímulos y estaba flotando en el agua, junto a uno de los pantalanes del muelle.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre. En la zona también se personaron efectivos de Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios. También se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.