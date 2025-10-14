Un ciudadano de Santa Brígida capturó al ejemplar de ardilla moruna en el barranco de La Angostura, en Gran Canaria

Encuentran una ardilla moruna en Gran Canaria

Después de varios años sin avistamientos, la ardilla moruna (Atlantoxerus getulus) ha sido localizada nuevamente en Gran Canaria. El hallazgo de un ejemplar a principios de octubre en el barranco de La Angostura, en el municipio de Santa Brígida, ha activado los protocolos de control y vigilancia ambiental en la zona.

El ejemplar fue capturado tras su detección, y las autoridades han intensificado las labores de seguimiento para evitar la expansión de esta especie invasora. Se han instalado trampas y colocado carteles informativos para alertar a la población local.

Riesgo para la biodiversidad

La ardilla moruna, originaria del norte de África, representa un riesgo para la biodiversidad insular, ya que puede afectar a las especies autóctonas y provocar daños en los ecosistemas y cultivos. Por este motivo, se ha solicitado la colaboración ciudadana, pidiendo que no se alimente a estos animales ni se trasladen a otras zonas o islas.

Las tareas de vigilancia continuarán durante las próximas semanas en el entorno de La Angostura. Su objetivo será determinar si existen más ejemplares en libertad y evitar su propagación.