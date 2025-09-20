ES NOTICIA

La música popular canaria se reúne en el Encuentro de Solistas de La Peña

RTVC
RTVC

Este sábado, artistas de distintas islas celebran la riqueza cultural del Archipiélago en Fuerteventura

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña 2025 acogen este sábado 20 de septiembre, a las 19:30 horas, el esperado Encuentro de Solistas, centrado en la música popular canaria.

solistas virgen de la peña 2024
Imagen de archivo Cabildo de Fuerteventura

Encuentro de solistas con voces de distintos rincones del Archipiélago

Participarán intérpretes destacados de diversas islas: Eduardo Duque (La Gomera), Candelaria González y Mateo Felipe (Tenerife), Pedro Manuel Afonso y Yoana García (Gran Canaria), Pancho González, Paco Calero y Juan Carlos Darías (Fuerteventura), y Santiago Ramírez (Lanzarote).

La velada contará con Tomás Perera, Alberto González, Calella González, Abraham Ramos y Ana Rodríguez al frente del acompañamiento instrumental, creando un marco que potencia la riqueza y emoción de las voces invitadas.

