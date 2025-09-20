Este sábado, artistas de distintas islas celebran la riqueza cultural del Archipiélago en Fuerteventura
Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña 2025 acogen este sábado 20 de septiembre, a las 19:30 horas, el esperado Encuentro de Solistas, centrado en la música popular canaria.
Encuentro de solistas con voces de distintos rincones del Archipiélago
Participarán intérpretes destacados de diversas islas: Eduardo Duque (La Gomera), Candelaria González y Mateo Felipe (Tenerife), Pedro Manuel Afonso y Yoana García (Gran Canaria), Pancho González, Paco Calero y Juan Carlos Darías (Fuerteventura), y Santiago Ramírez (Lanzarote).
La velada contará con Tomás Perera, Alberto González, Calella González, Abraham Ramos y Ana Rodríguez al frente del acompañamiento instrumental, creando un marco que potencia la riqueza y emoción de las voces invitadas.