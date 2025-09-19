El Cabildo modifica la programación de las fiestas y únicamente se celebrará la ofrenda a partir de las 19:00 horas en la plaza del Santuario de Nuestra Señora

Las fiestas de la patrona de Fuerteventura, la Virgen de la Peña, celebra este viernes su día grande con la Romería Ofrenda que tendrá lugar en la localidad de Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria, declarada Bien de Interés Cultural en 2007.

Sin embargo, la programación de la Romería Ofrenda en Honor a Nuestra Señora de La Peña, un evento que reúne a numerosos devotos de diferentes puntos de la isla, se ha modificado ante la alerta por las altas temperaturas y prealerta por calima en la isla.

El Cabildo de Fuerteventura ha decidido, en este sentido, adaptar su programación para evitar las zonas y horarios de mayor temperatura, por lo que la tradicional romería ofrenda, cuya salida estaba prevista este tarde para las 17.00 horas, se modifica, celebrándose únicamente la ofrenda y a partir de las 19.00 horas, en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de La Peña.

Según los avisos meteorológicos, se prevé que hoy se alcancen o superen los 37 grados de temperatura máxima en la isla, con un nivel de riesgo importante, una alerta por altas temperaturas que establece la mayor exposición desde las 11.00 hasta las 19.59 horas, ha explicado la Corporación insular que, por el momento, mantiene los actos previstos para el sábado y domingo.

La fiesta grande de Fuerteventura en honor a la Virgen de la Peña tuvo ayer jueves su acto inaugural con el pregón -en la plaza anexa a la iglesia a las 20.30 horas- protagonizado por la historiadora Inmaculada de Arma, pregonera de las fiestas en reconocimiento a toda una vida dedicada al patrimonio de la isla con su trabajo en el Archivo Histórico, la Universidad Popular o la Casa Museo de Unamuno.

Fuerteventura se prepara para la romería este viernes en honor a la Virgen de la Peña

Recomendaciones ante el calor

Se aconseja que las personas que padezcan patologías respiratorias o físicas que puedan verse condicionadas por las condiciones meteorológicas adversas no participen en los actos, mientras dure la declaración de alerta.

que puedan verse condicionadas por las condiciones meteorológicas adversas en los actos, mientras dure la declaración de alerta. Para aquellos que sí lo hagan se recomienda que mantengan una hidratación constante y eviten la exposición solar , especialmente durante las horas centrales del día, entre las 11.00 y las 17.00 horas .

y , especialmente durante las horas centrales del día, . Se recomienda, además, el uso de indumentaria adecuada: ropa ligera, sombreros y gafas de sol .

. Proteger a los más vulnerables, prestando especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas

Evitar la actividad física intensa

Procesión y subida de la Virgen a su hornacina