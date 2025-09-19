El Cabildo modifica la programación de las fiestas y únicamente se celebrará la ofrenda a partir de las 19:00 horas en la plaza del Santuario de Nuestra Señora
- La Peña 2025 apuesta por la sostenibilidad y el respeto al entorno
- Programa de las Fiestas de la Virgen de la Peña 2025
- Televisión Canaria lleva a todos los hogares la Romería de la Virgen de la Peña
Las fiestas de la patrona de Fuerteventura, la Virgen de la Peña, celebra este viernes su día grande con la Romería Ofrenda que tendrá lugar en la localidad de Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria, declarada Bien de Interés Cultural en 2007.
Sin embargo, la programación de la Romería Ofrenda en Honor a Nuestra Señora de La Peña, un evento que reúne a numerosos devotos de diferentes puntos de la isla, se ha modificado ante la alerta por las altas temperaturas y prealerta por calima en la isla.
El Cabildo de Fuerteventura ha decidido, en este sentido, adaptar su programación para evitar las zonas y horarios de mayor temperatura, por lo que la tradicional romería ofrenda, cuya salida estaba prevista este tarde para las 17.00 horas, se modifica, celebrándose únicamente la ofrenda y a partir de las 19.00 horas, en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de La Peña.
Según los avisos meteorológicos, se prevé que hoy se alcancen o superen los 37 grados de temperatura máxima en la isla, con un nivel de riesgo importante, una alerta por altas temperaturas que establece la mayor exposición desde las 11.00 hasta las 19.59 horas, ha explicado la Corporación insular que, por el momento, mantiene los actos previstos para el sábado y domingo.
La fiesta grande de Fuerteventura en honor a la Virgen de la Peña tuvo ayer jueves su acto inaugural con el pregón -en la plaza anexa a la iglesia a las 20.30 horas- protagonizado por la historiadora Inmaculada de Arma, pregonera de las fiestas en reconocimiento a toda una vida dedicada al patrimonio de la isla con su trabajo en el Archivo Histórico, la Universidad Popular o la Casa Museo de Unamuno.
Recomendaciones ante el calor
- Se aconseja que las personas que padezcan patologías respiratorias o físicas que puedan verse condicionadas por las condiciones meteorológicas adversas no participen en los actos, mientras dure la declaración de alerta.
- Para aquellos que sí lo hagan se recomienda que mantengan una hidratación constante y eviten la exposición solar, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 11.00 y las 17.00 horas.
- Se recomienda, además, el uso de indumentaria adecuada: ropa ligera, sombreros y gafas de sol.
- Proteger a los más vulnerables, prestando especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas
- Evitar la actividad física intensa
Procesión y subida de la Virgen a su hornacina
- Sábado 20 a las 12.00 horas. Se celebrará la procesión de la Virgen hasta la plaza, que culminará con la Solemne Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias. La celebración se completará con una degustación de puchero tradicional, encuentro con los centros de mayores y actuaciones musicales.
- Domingo 21. Tras la lucha canaria en la plaza, a las 18.00 horas se celebrará la subida de la Virgen a su hornacina, poniendo el broche final a una intensa semana de fe y tradición.