Los secretos de Colón, la leyenda del Rey Arturo y la maldición de los Óscar, en ‘Crónicas de San Borondón’

Este vienes, 23 de enero, a las 22 horas, La Radio Canaria nos invita a conocer investigaciones sobre enigmas en torno a personajes históricos como Colón o el Rey Arturo, y sobre algunas leyendas que envuelven la Gala de los Oscar de Holywood.

La escritora e investigadora tinerfeña Ariadna Criado García, visita ‘Crónicas de San Borondón‘, de La Radio Canaria, para charlar con José Gregorio González, director y conductor del programa, sobre las conclusiones de su trabajo de investigación en torno a la vida de Cristóbal Colón.

«Empezamos con Colón, pero no será el único», adelanta José Gregorio González, para añadir: «Nos ocupamos también de otra leyenda medieval como es el Rey Arturo, y sumamos una tercera que podríamos calificar de leyenda urbana: la maldición que circula sobre la Gala de los Oscar de Holywood», concluye.

Ariadna Criado García, autora de Colón, El mensajero de Dios, publicado en 2025

Enigmas

Editado por Kinnamon el pasado año, Colón, El mensajero de Dios, de Ariadna Criado García, incluye documentos que permiten a la autora reconstruir una narrativa paralela a la oficial en la que Colón no es simplemente un navegante en busca de especias, sino un posible mensajero de una misión más alta: espiritual, simbólica y profética.

Obra de referencia

El libro es el resultado de una profunda investigación sobre uno de los personajes más apasionantes y enigmáticos de la historia, y se ha convertido en obra de referencia a la hora de conocer con rigor, y de forma poliédrica, la compleja figura del almirante Cristóbal Colón, de quien se cuestiona, incluso, su origen genovés y que es la base de la conversación en ‘Crónicas de San Borondón‘.

La posibilidad de que contara con un conocimiento previo fidedigno sobre el destino de su viaje, y que, además, fuera parte de un plan maestro mucho mayor diseñado por el Papado, es manejada por Criado en su trabajo como eje explicativo de muchos de los interrogantes colombinos.

Cristóbal Colón, el Rey Arturo y una esfinge de la estatuilla de los Premios Óscar (imagen reproducida por IA)

Del Rey Arturo a los Óscar

Y de los grandes descubrimientos al medievo y sus leyendas, como la del Rey Arturo. Esta entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘ explora su base real y los elementos que han dado forma al mito, y lo hace de la mano de Ricardo Martín, profesor, veterano de la Radio y especialista en investigar temas históricos que van más allá de lo verosímil.

Y como final de intrigas, el programa se ocupa de la llamada Maldición de los Oscar, una suerte de leyenda urbana que circula desde hace décadas en Hollywood y que ‘Crónicas de San Borondón’ analiza junto con el veterano periodista de Radio Manuel Díaz Noda.