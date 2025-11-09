Los equipos canarios mantienen su lucha en la Segunda B de fútbol sala

Estos son los resultados de los equipos canarios en la novena jornada de la Liga de Segunda División B de fútbol sala

El Gran Canaria gana sin problemas al Isla Larga (1-7) / Gran Canaria fútbol sala

Así le ha ido a los equipos canarios en la novena jornada del grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala. Los dos primeros de la clasificación Gran Canaria (con 27 puntos) y Tenerife Iberia Toscal (con 25 puntos) siguen invictos y ganando a sus rivales.

El líder impone su ley y sigue siendo el Gran Canaria

El Gran Canaria no tuvo ningún problema para traerse el triunfo de tierras de Fuerteventura, al derrotar al Isla Larga (1-7). En el pabellón Gran Tarajal los grancanarios pronto se pusieron por delante al minuto 16 (0-3). Los majoreros antes del descanso acortaron distancias con el tanto de Rubén (1-3). Tras el paso por los vestuarios el Gran Canaria continuó teniendo el control partido, para llevarse tres puntos.

Victoria sólida del Tenerife Iberia Toscal

Por su parte, el Tenerife Iberia Toscal (segundo) salió airoso en su visita a Gran Canaria, donde logro derrotar al Agüimes (1-4), en un choque entretenido en el pabellón de Las Crucitas.

Los tinerfeños inauguraron el marcador con el gol de Nauzet (minuto 10), la réplica la puso el Agüimes al empatar Zeus (minuto 21) y a partir de aquí el Tenerife Iberia Toscal se fue arriba y terminó superando a su rival con tres goles más (1-4).

Paso firme del Salesianos Tenerife en la lucha por el ascenso

El Salesianos Tenerife (tercero) se reencontró con un nuevo triunfo sacándose la espinita de su derrota la pasada semana ante el Tenerife Iberia, pues los de Kevin Noda terminaron superando al Chinguaro, último clasificado (3-1).

El encuentro comenzó con igualdad, Rodrigo adelantó a los del norte de Tenerife en el minuto 8, pero dos minutos más tarde, Alex logró empatar para el Chinguaro (1-1). En la segunda parte el Salesianos fue a más y terminó doblegando a su rival, con los goles de Octavio y Adrián (3-1). Le permiten al Salesianos seguir enganchados en la parte alta.

Superioridad de principio a fin de Las Cuevecitas

Las Cuevecitas (cuartos) sumó su sexta victoria frente Aguas de Teror (7-0), en un partido donde los tinerfeños siempre llevaron el control partido. Ya al descanso Las Cuevecitas había dejado la tarea hecha (5-0). El Teror fue a remolque y se vio abrumado por un adversario más entero en sus líneas.

Resultados del resto de partidos

El Cisneros Alter (quinto) recién ascendido se impuso en tierras grancanarias al Basilea en un choque de muchos goles (4-8). Los tinerfeños se fueron al descanso ganando de dos (1-3). En la segunda parte el Cisneros que siempre por fue por delante (2-4, 3-6 y 4-8), terminó superando al cuadro grancanario que fue a remolque en el pabellón de Carrizal.

En la zona de descenso el Duggi San Fernando, penúltimo, logró su primer triunfo en la Liga al derrotar en un partido de infarto a La Salle San Ildelfonso, que va octavo (4-3). La Salle se había adelantado por dos veces (0-1 y 1-2), pero el cuadro de la capital tinerfeña fue de menos a más y fruto de sus contragolpes se llevó el triunfo, que le viene de balón de oxígeno, para intentar lo antes posible salir del descenso.

La jornada se completó con el triunfo (9-3) del Malta-97 (séptimo) sobre el Adassa Colegio Arenas Internacional de Lanzarote (decimoprimero).

Por último, la victoria del Costa Sur que marca la línea de permanencia en la parte baja, que logró vencer al Doctoral, sexto (4-3), merced al tanto de Julio a falta de dos minutos para el final del encuentro.