El espacio radiofónico invita a los oyentes a disfrutar de una noche de música sacra, mostrando la belleza de las grandes obras del repertorio

Este jueves 17 de abril a partir de las 20:00 horas, la Radio Canaria invita a los oyentes a una experiencia musical única con una edición especial del programa ‘Noveno Auditorio‘. Durante dos horas, el espacio dirigido por Rubén Mayor explorará algunas de las obras sacras más conmovedoras y populares de la historia.

Un Viaje a través del ‘Stabat Mater’

El programa se centrará en el ‘Stabat Mater’, un texto litúrgico medieval que describe el dolor de la Virgen María al pie de la cruz de Jesús. ‘Noveno Auditorio’ profundizará en fragmentos de cinco versiones destacadas de esta obra, creadas por compositores de renombre:

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Conocido por su prolífica producción barroca, Vivaldi compuso un ‘Stabat Mater’ caracterizado por su intensidad emocional y su virtuosismo vocal.

: Conocido por su prolífica producción barroca, Vivaldi compuso un ‘Stabat Mater’ caracterizado por su intensidad emocional y su virtuosismo vocal. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) : Su ‘Stabat Mater’ es una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro, destacando por su belleza melódica y su profunda expresión del dolor.

: Su ‘Stabat Mater’ es una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro, destacando por su belleza melódica y su profunda expresión del dolor. Joseph Haydn (1732-1809) : Haydn, uno de los grandes maestros del clasicismo, compuso un ‘Stabat Mater’ que refleja su genio melódico y su dominio de la orquestación.

: Haydn, uno de los grandes maestros del clasicismo, compuso un ‘Stabat Mater’ que refleja su genio melódico y su dominio de la orquestación. Gioachino Rossini (1792-1868) : En su ‘Stabat Mater’, Rossini combina elementos de la ópera italiana con la tradición de la música sacra, creando una obra de gran dramatismo y belleza.

: En su ‘Stabat Mater’, Rossini combina elementos de la ópera italiana con la tradición de la música sacra, creando una obra de gran dramatismo y belleza. Francis Poulenc (1899-1963): Poulenc, uno de los compositores franceses más importantes del siglo XX, compuso un ‘Stabat Mater’ moderno y expresivo, que refleja su estilo personal y su profunda fe.

La profundidad del texto, magistralmente musicalizado por estos cinco compositores, ofrece un bello recorrido por la música sacra de los siglos XVIII al XX.

‘Seven Last Words from the Cross’ de James MacMillan

Nino Díaz comentará la séptima y última parte de la obra del compositor escocés James MacMillan (1959), ‘Seven Last Words from the Cross’. Esta obra coral y orquestal, estrenada en 1994, reflexiona sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz, con una intensidad dramática y una profunda espiritualidad.

Selección especial de música sacra

Para concluir esta edición especial, Paco Grimón ofrecerá una selección de más obras sacras especialmente elegidas para la Semana Santa, creando una atmósfera de reflexión y recogimiento.