Estafan en Arrecife 70.000 euros en una máquina que imprimía tickets premiados sin control

Un fallo en la máquina hacía que imprimiera sin control tickets premiados, lo que unos trabajadores del casino de Arrecife aprovecharon para estafar 70.000 euros entre mayo y junio de este año

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un grupo de cinco personas e identificado a una sexta implicada, por su presunta participación en un delito de estafa de más de 70.000 euros en un casino de la capital conejera. La estafa la iniciaron un grupo de trabajadores de la empresa, que tuvo conocimiento del fallo en una máquina, que imprimía tickets premiados sin control. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 30 y 58 años de edad.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa, que detectó irregularidades en los arqueos diarios entre los meses de mayo y junio, donde las cantidades no coincidían con las que debían registrarse.

Imagen de archivo de una máquina recreativa precintada por la policía

Sospechas de la empresa

Ante estas anomalías, la empresa encargó un informe técnico que reveló la existencia de un fallo en una de las máquinas de juego. La avería permitía imprimir tickets premiados sin control.

Este error había sido detectado en una inspección periódica de los equipos, por lo que el grupo de empleados aprovechó esta información en su beneficio.

Los implicados, algunos de ellos pertenecientes a la misma familia, utilizaron el fallo para obtener grandes cantidades de dinero. Para ello, emplearon a amigos y familiares con el objetivo de encubrir su actividad y evitar sospechas.

Sin embargo, las cámaras de videovigilancia del casino resultaron decisivas para la investigación. En ellas se ve a todos los integrantes y los detalles de cómo se llevaba a cabo la estafa, incluyendo el reparto del dinero en el propio local.

Tras la detención del grupo y una vez finalizadas las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.