Después de las modalidades Half y Promo, disputadas el jueves, este viernes llega el turno para la Maratón y el plato fuerte de la Classic con salida a medianoche desde Las Canteras

Podio de la Half. Imagen cedida por la organización

Tras el espectacular inicio este miércoles con el Kilómetro Vertical El Gigante, la 27ª edición de The North Face Transgrancanaria vivió el jueves una jornada de emociones fuertes con la disputa de las modalidades Half y Promo. La Half estrenó una espectacular salida desde el casco histórico de Santa Lucía de Tirajana, llevando a los corredores por un entorno natural privilegiado hacia Tunte y el exigente Camino de la Plata, completando 23 km y 1.817 metros de desnivel positivo hasta la meta en Tejeda.

Intensidad desde la salida en la Half

En la categoría femenina, María Fuentes (Kailas Fuga) salió decidida a hacer su propia carrera, distanciándose rápidamente de un grupo perseguidor formado por Inés Astrain (Joma) y Moana Lilly Kehres, entre otras.

La alicantina marcó un ritmo altísimo, mostrándose muy concentrada en cada tramo. Sin embargo, Astrain no se dio por vencida y comenzó a recortar tiempo, especialmente en las bajadas técnicas, llegando a correr codo con codo durante varios kilómetros en una prueba donde la altitud (alcanzando los 1.723 metros) y los desniveles fueron determinantes. Mientras tanto, en la subida hacia El Garañón, Estel Roig (Scott) se mantenía como la «tercera en discordia», rodando muy cerca de la cabeza de carrera.

Este trío de cabeza se mantuvo compacto hasta llegar al Campamento Garañón (kilómetro 15). Fue entonces cuando la mala fortuna se cebó con la pamplonesa Inés Astrain, quien se perdió en el recorrido y quedó fuera de la lucha por el podio. Esto dejó la victoria en un duelo directo entre Roig y Fuentes, que se decantó finalmente a favor de la catalana en un debut espectacular en la isla. El podio lo completó la italiana Arianna Dentis, que repite cajón tras su tercer puesto en el KV de ayer.

Cuadro masculino

En el cuadro masculino, el liderato inicial fue para el italiano Luca Merli (Joma), pero el joven cántabro Marcos Villamuera (Scarpa) tomó el mando en el primer tramo de descenso. Por detrás, Alain Santamaría (X-Bionic Integrity) empezaba a ganar posiciones en una carrera donde los favoritos no se guardaron nada desde los primeros kilómetros.

Santamaría, que estrenaba equipo y venía de ganar en Trail Zoquetes la semana pasada, logró resarcirse de su segundo puesto del año pasado tras Antonio Martínez. El riojano firmó un duelo espectacular con Villamuera, de apenas 21 años, a quien aventajó en meta por solo unos segundos de diferencia. El corredor de Asics, Diego Menéndez, cerró el podio de honor.

La Promo: El dominio de Kappeler y el empuje canario

La modalidad Promo, con salida en Artenara y 12 kilómetros de recorrido, fue testigo del dominio absoluto de la alemana Madlen Kappeler (Sport Shoes). Tras subir ayer al primer escalón del podio en el KV El Gigante en el Valle de Agaete, su magnífica carrera hoy le valió para acabar sexta en la clasificación general absoluta. En el podio femenino le acompañaron la también germana Franziska Schrader (Asics) y la española Mónica Vega (Joma). Cabe destacar la gran actuación de la canaria Iris Santana, que finalizó en quinta posición.

En hombres, el triunfo fue para el asturiano Daniel Galán. Tras él, cruzaron la meta el canario Jehosua Medina (CD Hilera) y el británico Ben Mounsey (Sportshoes).

Este viernes la acción se traslada de nuevo a Tejeda para la salida de la Maratón (09:30 h), con más de 1.800 corredores. Pero el plato fuerte de la Transgrancanaria llegará a medianoche (23:59 h) con la icónica salida de la Classic desde la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.