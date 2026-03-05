Comenzó una nueva edición de la Transgrancanaria que la disputa del Kilómetro Vertical bajo unas condiciones adversas para los corredores que debieron superar el frío y la lluvia durante los más de 5 kilómetros de ascensión

El frío y la lluvia acompañaron a los corredores en la ascensión hasta Tamadaba. Imagen cedida por la organización

La 27ª edición de The North Face Transgrancanaria arrancó este miércoles bajo condiciones meteorológicas adversas marcadas por el frío y la lluvia, el Kilómetro Vertical (KV) El Gigante ha coronado a sus nuevos reyes: la alemana Madlen Kappeler y el italiano Henri Aymonod, quien ya es leyenda de la prueba tras encadenar tres victorias consecutivas.

Una batalla contra el crono y los elementos

Según informa la organización, desde la salida en el pintoresco Valle de Agaete a las 15:30 horas, los corredores se enfrentaron a un muro de 5,5 kilómetros y 1.090 metros de desnivel positivo. La meta, situada en el Área Recreativa de Tamadaba a 1.225 metros de altitud, recibió a los atletas con un ambiente puramente invernal que endureció la ascensión.

En la categoría femenina, la baja de última hora de favoritas como Ida-Sophie Hegemann, Naiara Irigoyen y Camila Magliano abrió el abanico de posibilidades. La triatleta profesional alemana Madlen Kappeler (Sportshoes) dio la sorpresa al marcar un tiempo de 48:21, superando por apenas 10 segundos a la palmera Moana Lilly Kehres (Joma), que luchó hasta el último metro. El podio lo completó la italiana Arianna Dentis (Atletica Saluzzo), quien tuvo el honor de ser la primera en tomar la salida.

El Kilómetro Vertical El Gigante, primera prueba en The North Face Transgrancanaria. Imagen cedida por la organización

Aymonod: El «Rey» del Gigante

En la vertiente masculina, no hubo lugar para sorpresas. El italiano Henri Aymonod (The North Face) confirmó su hegemonía con un tiempo estratosférico de 39:08. Con este triunfo, el corredor transalpino suma tres años seguidos en lo más alto del cajón. El podio fue un monólogo italiano, con Edoardo Rossano (Runaway ASD) y Matteo Siletto ocupando la segunda y tercera posición respectivamente.

El talento canario brilla en las cumbres

El orgullo local estuvo representado por una espectacular Moana Lilly Kehres, que lideró el podio de residentes canarias. Le siguieron Estela Guerra (6ª de la general) y Tatiana Cruz (7ª). En hombres, el corredor más rápido del archipiélago fue Raúl Santana (7º de la general), seguido de Esteban García (8º) y Raúl Ramírez (12º).

Santa Lucía de Tirajana y Artenara toman el relevo

La competición no se detiene y este jueves la The North Face Transgrancanaria continúa con otras dos modalidades: La Half (21 km), con salida a las 09:00 horas desde Santa Lucía de Tirajana, y La Promo (12 km), con salida a las 10:30 horas desde Artenara. Ambas modalidades finalizarán en el icónico pueblo de Tejeda.