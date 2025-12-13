Los periodistas de La Radio Canaria reflexionan sobre un hábito cada vez más extendido entre la población canaria

Este lunes 15 de diciembre, a partir de las 22:30 horas, vuelve a Televisión Canaria una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’. El programa que presenta cada semana Eloísa González en la televisión pública, aborda en esta ocasión una práctica en aumento que preocupa seriamente a los profesionales sanitarios: la automedicación.

Para profundizar en este fenómeno, el espacio contará con la participación de Estíbaliz Pérez y Tomás Galván, reconocidos locutores y periodistas de La Radio Canaria, que aportarán su visión y experiencia sobre la desinformación que rodea al consumo de medicamentos y la normalización de su uso sin supervisión médica.

Durante el programa, reflexionarán sobre los riesgos de recurrir a diagnósticos improvisados, la influencia de las costumbres arraigadas y el papel que juega la información incompleta, err´´onea o directamente falsa, acerca de los efectos secundarios de los fármacos en la toma de decisiones que pueden resultar peligrosas para la salud.

Reacción ciudadana ante las cámaras ocultas

‘Gente Maravillosa’ recreará esta realidad a través de dos cámaras ocultas que ponen en escena conductas habituales asociadas a la automedicación: desde la recomendación de medicamentos sin receta hasta la banalización de sus posibles consecuencias. Las reacciones de los participantes servirán para medir hasta qué punto la ciudadanía es capaz de identificar y advertir prácticas de riesgo.

Más de 150 personas acompañarán a Estíbaliz Pérez, Tomás Galván y Eloísa González como público virtual, conectadas desde todas las islas, en una reflexión colectiva sobre la importancia de acudir siempre a profesionales sanitarios ante cualquier síntoma, por leve que parezca.

Con esta entrega, Televisión Canaria reafirma una noche más su compromiso con los contenidos sociales de actualidad y el servicio público, promoviendo la concienciación y el pensamiento crítico entre la audiencia.