Como cada viernes, nuevas películas llegan a las carteleras de cine canarias. Aquí te contamos todos los estrenos que se darán este fin de semana

Los estrenos de cine de esta semana llevarán a los espectadores a una Edad Media sin cobertura y a atmósferas terroríficas en pueblos perdidos, al tiempo que proponen una nueva secuela de las aventuras del torpe teniente Frank Debrin (esta vez hijo).

RTVC.

‘Agárralo como puedas’

Liam Neeson (d) es Frank Derbin Jr., el protagonista en ‘The naked gun’, el renacer del torpe teniente de policía de la saga ‘Agárralo como puedas’. Y junto a Neeson en el reparto una de las actrices de moda, Pamela Anderson (i). EFE/Frank Masi /Paramount Pictures.

Regresa a los cines, dirigida por Akiva Schaffer, el recordado teniente Frank Debrin, interpretado por el actor Leslie Nielsen en la conocida y exitosa saga ‘Agárralo como puedas’ que triunfó entre los años 1988 y 1994.

En esta nueva entrega es su hijo, Frank Derbin Jr., interpretado por Liam Neeson, el protagonista de las aventuras del torpe teniente de policía, que tendrá a su lado a una de las actrices de moda, Pamela Anderson.

Paramount Pictures Spain.

‘Sin cobertura’

Una familia enganchada a la tecnología deberá sobrevivir en la Edad Media en esta comedia protagonizada por Ernesto Sevilla (d) y Alexandra Jiménez (2i) que parte de la premisa de que «muchos niños pedirían que desaparecieran las pantallas y tener más atención», dice su directora, Mar Olid. EFE/ david herranz/ Sony.

Una familia enganchada a la tecnología deberá sobrevivir en la Edad Media en esta comedia protagonizada por Ernesto Sevilla y Alexandra Jiménez que parte de la premisa de que «muchos niños pedirían que desaparecieran las pantallas y tener más atención», dice su directora, Mar Olid.

En la historia que se estrena este viernes en cines, ese es justamente el deseo de una niña a la que ignoran, y que, junto a una madre ejecutiva, un padre desempleado con vocación de ‘youtuber’ y dos hermanos adolescentes viajará por arte de magia a la corte del Conde García Fernández (Luis Callejo), acompañado de su hijo Sancho (Carlos Serrano) o el desagradable obispo que interpreta Pepe Viyuela.

Sony Pictures Spain.

‘La coleccionista’, terror psicológico de alto voltaje

Manuel Sanabria (‘Hotel Bitcoin’) dirige su cuarta película, escrita junto a Óscar D. Gómez y producida por el equipo de ‘Historias para no dormir’. Una historia de terror psicológico con tintes sobrenaturales protagonizada por Maggie Civantos (‘Bajo un volcán’), Daniel Grao (‘Julieta’), Canco Rodríguez (‘Aída’), Belén López (‘Berlín’), Paco Tous (‘La casa de papel’) y Assumpta Serna (‘Matador’).

En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, Fátima obsequia a algunos forasteros con un objeto aparentemente mundano. Lo que los visitantes no sospechan es que los regalos desencadenarán una serie de inquietantes y dramáticos sucesos paranormales que cambiarán para siempre sus vidas.

La Coleccionista, la película.

‘El regreso de Ulises’, la ‘Odisea’ de Ralph Fiennes

El viernes se estrena la particular visión del productor y director Uberto Pasolini sobre la ‘Odisea’ de Homero, un clásico que marcó su niñez y que ha centrado en el regreso de Ulises a Itaca diez años después del final de la guerra de Troya.

Con Ralph Fiennes en el papel del héroe griego, Juliette Binoche como Penélope, Charlie Plummer en el papel de Telémaco y Ángela Molina como la nodriza Euriclea, Pasolini revisa a través de la obra del poeta las consecuencias de la guerra sobre quienes la protagonizan y sus familias.

Acontra Films.

‘Heidi. El rescate del lince’, para nuevas generaciones

Este año se celebra el 50 aniversario del estreno en España de la serie de animación japonesa ‘Heidi’.

Esta nueva animación, coproducida entre España, Alemania y Bélgica, busca conectar con el público actual, ofreciendo una historia fresca y emocionante que fomenta la valentía, la amistad y la conservación de la naturaleza.

Selecta Visión.

‘Tiburón blanco: La bestia del mar’, miedo atávico

Película australiana dirigida por Kiah Roache-Turner y protagonizada por Mark Coles Smith, Joel Nankervis y Sam Delich.

Tras un ataque brutal de las tropas japonesas, un pequeño grupo de reclutas queda varado en medio del mar de Timor. Sin provisiones ni forma de volver a casa, los soldados pronto descubrirán que un tiburón blanco con sed de sangre está siguiendo sus pasos muy de cerca.