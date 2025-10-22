ES NOTICIA

Tres estudios de videojuegos de Canarias participan en la Gamescom Asia de Tailandia

RTVC / EFE
Se trata de una de las mayores ferias del sector del mundo

Tres estudios de videojuegos de Canarias participan desde el pasado 16 de octubre en la Gamescom Asia, una de las mayores ferias del sector del mundo, que en esta edición ha elegido Tailandia para llevar a cabo una versión mejorada y en la que poner en común las últimas tendencias del mercado.

Tres estudios de videojuegos de Canarias participan en la Gamescom Asia de Tailandia. Europa Press
Se trata de Drakhar, Foxter y MoonMana, que en la feria de Bangkok han tenido la oportunidad de contactar con desarrolladores, publicistas, inversores y medios de todo el mundo, informa el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Así, la feria ofrece una programación pensada para impulsar el negocio y el intercambio de conocimiento en la industria del videojuego.

Marca Canary Islands Games

En este sentido, incluye una zona de exposición, donde las empresas presentan productos, servicios y tecnologías; conferencias y talleres sobre desarrollo, marketing, inteligencia artificial y plataformas; espacios de trabajo en red y colaboración que facilitan conexiones estratégicas entre profesionales.

Además, cuenta con un área dedicada a eSports y entretenimiento, con competiciones en vivo y demostraciones de juegos.

El Gobierno de Canarias, a través de la marca Canary Islands Games, favorece la participación de estas empresas en ferias internacionales, y lo hace a través de las asociaciones regionales como son Acadevi y Arcadev.

