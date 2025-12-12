Europa continuará con las sanciones al Gobierno de Maduro

La Unión Europea renovará un año más las sanciones que pesan contra los dirigentes chavistas ante la falta de avances democráticos en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Jesús Vargas/EP.

La Unión Europea continuará 12 meses más con sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro por falta de avances hacia una transición democrática. Europa no cambia su política exterior frente a Venezuela tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado y las presiones de Estados Unidos con operaciones militares en el Caribe.

Los 27 prorrogarán las sanciones contra más de 60 individuos relacionados con el Ejecutivo de Maduro. Son medidas que pesan por su papel en las elecciones de julio de 2024, al proclamar el Consejo Nacional Electoral (CNE) vencedor a Maduro sin presentar actas que acreditaran el resultado.

Un año de presiones contra Maduro

A finales de 2024 la Unión Europea aumentó la presión contra Maduro con nuevas sanciones por la falta de avances tras las crisis abierta después de las elecciones en Venezuela.

Entre los sancionados se encuentran dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.

La UE considera que el país entró en una nueva fase tras las elecciones en la que se proclamó ganador Maduro pese a que el candidato opositor, Edmundo González, presentó un escrutinio parcial que demostraría su triunfo.

Bruselas ha hecho coincidir las nuevas restricciones con la fecha en la que debería producirse el cambio de poder en la Presidencia, el 10 de enero. Día en el que tenía que haber tomado posesión como nuevo presidente, Edmundo González.