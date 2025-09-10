Europa convoca a los 27 por la crisis habitacional

Von del Leyen anuncia la convocatoria de la primera cumbre europea de la vivienda para abordar la crisis habitacional

Europa convoca a todos los presidentes a una cumbre por la crisis habitacional. EP.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convoca a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la primera cumbre temática sobre vivienda para abordar la crisis habitacional.

Un problema que afecta a todos los países europeos y que según Von der Leyen quiere que este tema ocupe «un lugar prioritario» en la agenda del bloque.

En el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ha reconocido que el acceso a una vivienda «se ha convertido en una fuente de ansiedad» para muchos europeos y que «las cifras revelan una dolorosa realidad».

La líder alemana ha revelado que los «precios de la vivienda han subido más de un 20% desde 2015», mientras que «las licencias de obra han descendido más de un 20% en cinco años».

Crisis social

Von der Leyen ha asegurado que se trata de una «crisis social», provocando una quiebra en los países de la Unión Europea y una «amenaza a la competitividad».

La Comisión presentará su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible antes de que acabe el año y planteará una revisión de las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo a la vivienda y facilitar las nuevas construcciones. Además, Bruselas propondrá una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo.

Por último, ha hecho un llamamiento a la unión de todos los legisladores para que este derecho social sea una prioridad.