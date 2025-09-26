Europa premia a la Escuela de Idiomas de Guía

La Escuela Oficial de Idiomas de Santa María de Guía es el primer centro de Canarias en obtener el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora de la Comisión Europea

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Santa María de Guía ha sido distinguida con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora (EITA) 2025, en la categoría de Educación de Adultos, otorgado por la Comisión Europea, convirtiéndose en la primera institución canaria en recibir este galardón.

Del aula al mundo: aprendizaje consciente

El reconocimiento ha recaído en el proyecto Del aula al mundo: aprendizaje consciente. Conecta al centro con Europa y con la sociedad mediante la promoción de la educación cívica, la inclusión social y la conciencia medioambiental.

“Creemos firmemente que salir de nuestras fronteras es una manera de enriquecernos, por eso trabajamos para que tanto el alumnado como el profesorado puedan vivir experiencias internacionales que sumen en su modo de aprender y de enseñar”, señaló Carolina León, directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. León subrayó que la movilidad es también “una oportunidad para abrir la mente, compartir buenas prácticas y reforzar el valor de la educación pública canaria en el contexto europeo”.

Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora (EITA)

El EITA, impulsado por la Comisión Europea y gestionado en España por el SEPIE, distingue cada año las iniciativas más inspiradoras del programa Erasmus+. En 2025, el premio pone el foco en la educación para la ciudadanía y la participación en la vida democrática. Un ámbito en el que la EOI de Guía ha desarrollado una trayectoria destacada en los últimos años.

Desde 2021, el centro ha llevado a cabo una experiencia transformadora: ha visitado doce países europeos, organizado ochenta y ocho movilidades de alumnado y veinticuatro de profesorado, y participado en proyectos de grupo, estancias de observación y cursos de formación docente. Gracias a su acreditación Erasmus+, vigente hasta 2027, prepara ya nuevas actividades para este curso, entre ellas ocho movilidades de grupo a Portugal y dos a Finlandia.

Entrega en Bruselas y Madrid

La entrega del premio se celebrará en diciembre en Bruselas, junto al resto de centros europeos galardonados. También en Madrid, en el marco de las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ del SEPIE.

La directora de la EOI de Guía, Eva María Suárez Guillén, subrayó que el reconocimiento “es fruto del esfuerzo compartido por el profesorado, el alumnado, el personal no docente y todas las instituciones que han apoyado el proyecto desde su inicio”.

El centro expresó su especial agradecimiento al SEPIE, a la Comisión Europea, a la Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias, al Ayuntamiento de Santa María de Guía y al Servicio de Internacionalización de la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Especial.