El balonmano Gáldar busca romper su mala racha ante un Lanzarote Ciudad de Arrecife en plena forma en un duelo emocionante e intenso en Titerroy

Exigente derbi canario entre el Lanzarote Ciudad de Arrecife y Balonmano Gáldar / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria se prepara para un apasionante derbi canario este sábado, 6 de diciembre, correspondiente a la decimotercera jornada del Grupo A de la Primera Nacional de balonmano. Viajarán a Lanzarote para medirse al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Titerroy. Será un encuentro de máxima exigencia ante uno de los rivales más fuertes de la competición.

Así llegan ambos equipos

El conjunto lanzaroteño llega a la cita con la moral en alto tras imponerse al Tacoronte en Tenerife, sumando un nuevo triunfo en otra de las rivalidades regionales de la categoría. Con 19 puntos y solo dos derrotas en lo que va de curso, los conejeros se han consolidado como uno de los equipos más sólidos del grupo. Combinan experiencia, talento y un rendimiento constante. Jugadores como Javi Aragón, Ángel Iglesias o Saúl Rodríguez (exguardameta del Gáldar) son los pilares de un bloque que actualmente se encuentra en la segunda plaza de la tabla.

Para los de Aday Sánchez, el choque supone una oportunidad para revertir la dinámica negativa que atraviesan. Tras tres jornadas consecutivas sin puntuar, el Gáldar ha descendido hasta la octava posición con 12 puntos. Lo que convierte este duelo en una ocasión clave para recuperar sensaciones y volver a mostrar su mejor versión lejos de casa. La intensidad defensiva, el control del ritmo del partido y la eficacia en la circulación de balón se perfilan como aspectos determinantes para competir ante un adversario de tanto nivel.

Choque vibrante en Titerroy

El Pabellón Municipal de Titerroy será testigo de un duelo de alta intensidad entre dos equipos llamados a ofrecer un espectáculo vibrante. Ambos equipos lucharán por un resultado que les permita mantenerse en la pelea dentro de una liga que continúa siendo tan competida como apasionante.