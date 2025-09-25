La asociación reclama a Consumo que investigue la venta de dispositivos que atentan contra la intimidad

La organización de consumidores Facua ha denunciado a TikTok y al vendedor Budget Smarter por comercializar un geolocalizador con fines que incitan a vulnerar la intimidad. El aparato se vende en la propia tienda telemática de TikTok, que también gestiona el envío. El dispositivo permite rastrear de forma continua a una persona u objeto.

Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para “cazar mujeres infieles” | Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa

En un vídeo promocional, la cuenta @mango_goodman anuncia: “¡Y hasta cazar a quien te engaña!”. El anuncio incluye frases dirigidas a “hombres con mujeres infieles”.

Posibles delitos contra la intimidad

Facua alerta de que este dispositivo “puede servir para prácticas delictivas”. Usar un geolocalizador sin consentimiento podría constituir un delito contra la intimidad. La asociación recuerda que la Ley General de Publicidad prohíbe anuncios que atenten contra la dignidad o vulneren derechos constitucionales como el honor, la intimidad o la propia imagen.

Por ello, Facua pide a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que investigue y abra expedientes sancionadores. La organización subraya que se trata de un caso grave de publicidad ilícita y exige medidas para impedir que plataformas digitales faciliten productos con mensajes que normalicen la vulneración de derechos fundamentales.