El hombre agredido el pasado domingo en la capital grancanaria falleció en un centro hospitalario tras ser traslado de urgencias por la gravedad de las heridas

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional / Europa Press

El hombre de 70 años que fue agredido con arma blanca en la noche del pasado domingo, 15 de marzo, en una calle del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido finalmente en el hospital.

Así lo han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agregan que la investigación continúa su curso para localizar al autor.

Por su parte, según informó este lunes la Policía Local capitalina en un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 23.30 horas de este domingo en la calle D. Pedro Infinito. Varios agentes acudieron al lugar de los hechos tras un aviso del CEMELPA (Centro Municipal de Seguridad y Emergencias) porque había una persona inconsciente en la vía pública.

Sin embargo, al llegar al lugar los efectivos se encontraron a un hombre en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca. Los agentes realizaron los primeros auxilios y activaron los servicios sanitarios, al tiempo que acordonaron la zona.

Ante la gravedad de las lesiones, una ambulancia trasladó de urgencia al herido a un centro hospitalario, escoltado por patrullas policiales.

Ahora, los agentes investigan quién hirió al hombre, así como los motivos que se esconden detrás de lo ocurrido. La primera hipótesis en la que se trabaja «es la del robo, aunque no se descartan otras posibilidades».