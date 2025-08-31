Fallece Goya Alonso, Medalla de Oro de Canarias en 2024

Goya Alonso dedicó buena parte de su vida al Caserío, con iniciativas como el asfaltado de pistas o la contratación de un médico

Imagen de Goya Alonso. Cedida por Reserva de la Biosfera Tenerife.

Este domingo ha fallecido la que ha sido considera como la «alcaldesa» de Anaga. Nació y se crio en Afur, en el norte de Tenerife y desde muy joven dedicó su tiempo y esfuerzos a mencionado lugar. Durante más de medio siglo se centró en mejorar la calidad de vida de sus vecinos, así como la del propio caserío.

Avances como el asfaltado de pistas de tierra o la presencia de un médico en el lugar para proporcionar la atención sanitaria, fueron algunas iniciativas que llevaban su nombre.

Medalla de Oro de Canarias 2024

Debido a todo este esfuerzo y constancia recibió en vida el reconocimiento de toda Canarias con la Medalla de Oro de Canarias en 2024, un galardón dedicado a aquellas personas que dejan un legado en la sociedad del Archipiélago, pues durante toda su vida se comprometió con su pueblo.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 8 del tanatorio Servisa, junto a la autopista del Norte (zona Ikea). El entierro tendrá lugar el lunes a las 12:40 horas. Descansa en paz, Goya.