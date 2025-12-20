Jiménez viajó este viernes a Málaga y durante el trayecto se sintió mal, por lo que fue trasladada a un hospital

En la imagen, Lucia Jiménez. Cedida.

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez, ha fallecido este sábado de manera repentina cuando se encontraba en Málaga, donde tenía previsto asistir a un acto en homenaje al fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en 2001, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a su familia.

Traslado al hospital

Jiménez viajó este viernes a Málaga y durante el trayecto se sintió mal, por lo que fue trasladada a un hospital, del que pidió el alta voluntaria al sentirse recuperada, ha señalado a EFE la presidenta de la asociación canaria de mujeres profesionales Charter 100, Nardi Barrios, a cuyo colectivo pertenecía.

Barrios ha lamentado su muerte y ha destacado su «valentía» y su lucha constante en defensa de los intereses de la víctimas del terrorismo.

Lucía Jiménez, a través de Acavite, trabajó para visibilizar a las 281 víctimas de los atentados atribuidos al Frente Polisario. Entre ellos el de su padre, que fue gravemente herido y murió debido a las secuelas de un atentado perpetrado en enero de 1976. Un suceso que tuvo lugar en las minas de fosfatos Fos Bucraa, en el Sahara Occidental.

Víctimas del Frente Polisario

Su tesis doctoral, presentada en 2021 en la Universidad Carlos III de Madrid, es uno de los documentos más completos que existen sobre ese capítulo de la Transición, una investigación con la que trató de contribuir a que se reconozca, restituya y repare el daño sufrido por las víctimas del Frente Polisario.

En una entrevista con EFE, con motivo del 50 aniversario de la salida de España del Sahara Occidental, Jiménez expresó su pesar porque consideraba que las familias de estas víctimas nunca han recibido el reconocimiento adecuado, a pesar de haberse visto golpeadas por «ataques contra población civil indefensa», la mayoría marineros canarios de los pesqueros ametrallados por el Frente Polisario.

Defensa de las víctimas

Lucía Jiménez fue premiada en 2022 con una de las medallas de plata que concede la Asociación Dignidad y Justicia. En concreto, por su incansable lucha en defensa de las víctimas del terrorismo.

Era Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo y Comunicación. Así como en Filosofía y Letras por la Universidad de la Laguna (ULL). Además, fue profesora en la Universidad Carlos III de Madrid.