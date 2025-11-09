Tras valorar y asistir al motorista, el SUC solo pudo confirmar su fallecimiento debido a las graves lesiones

Fallece un motorista tras precipitarse por una ladera en Telde. Imagen de Archivo

Un motorista ha fallecido tras precipitarse por una ladera en el municipio de Telde, en Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 19:16 horas en la calle Arolas del mencionado municipio. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre lo sucedido y el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos facilitaron el acceso de los recursos de emergencias hasta el lugar en el que se encontraba el afectado y colaboraron con el resto de los recursos.

El personal del SUC valoró y asistió al motorista, pero finalmente confirmó su fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba.