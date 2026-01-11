El suceso se produjo en el aeropuerto, cuando el empleado, que conducía en ese momento un vehículo portaequipajes, impactó violentamente contra otro automóvil de servicio

Aeropuerto de Gran Canaria. Archivo.

Un trabajador de 21 años de edad, de una empresa de handling ha fallecido este sábado, tras sufrir un accidente laboral en plena plataforma de estacionamiento de aeronaves del aeropuerto de Gran Canaria.

El suceso se produjo cuando el empleado, que conducía en ese momento un vehículo portaequipajes, impactó violentamente contra otro automóvil de servicio, que permanecía estacionado en la vía.

Lesiones sufridas en el impacto

A pesar de los esfuerzos médicos, el operario falleció horas después del siniestro, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto. Por su parte, la Guardia Civil, ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del impacto.

Siniestro similar en el 2024

Cabe recordar, que en el año 2024 se produjo un siniestro similar. En concreto, el 23 de mayo de 2024, un empleado, de 58 años de edad, perdió la vida mientras realizaba tareas de asfaltado en la pista de aterrizaje.