La Unión Federal de Policía (UFP) asegura que de las 4.878 plazas asignadas a Canarias no se han cubierto 622 lo que «condiciona el servicio que reciben los ciudadanos»

Faltan por cubrir 622 plazas de Policía Nacional en Canarias, según el sindicato UFP.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado este viernes que, de las 4.878 plazas que tiene asignadas el cuerpo en Canarias, faltan por cubrir 622, un 12 %, lo que condiciona el servicio que reciben los ciudadanos.

«Como se dice en Canarias, la Policía Nacional va escapando, no ofrece calidad sino parches. Para atender unos servicios ha de descuidar otros», asegura la UFP.

Este sindicato recuerda que Canarias es una comunidad cuya población ha crecido, que recibe millones de turistas al año y donde los agentes tienen que atender, además, la llegada de pateras y cayucos.

«Son cientos de cayucos entrando por El Hierro, lo que obliga a tener a unos 35 agentes desplazados continuamente en esa isla. Agentes a los que se pierde para su servicio habitual. Desvestimos un santo para vestir a otro. Igual pasa con las llegadas de pateras al sur de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria«, añade.

Según la UFP cada agente que se destina a identificar en los muelles a las personas que llegan en cayuco o a custodiar un centro de atención temporal de inmigrantes es un policía que se pierde para otros servicios de prevención de la delincuencia.

«Por supuesto que debe hacerse todo lo anterior. No se trata de eso. Pero para hacerlo no podemos abandonar otros servicios igual de esenciales. Es por eso que es tan necesario dotar a Canarias de un número de agentes adecuado a las necesidades actuales. La Policía Nacional está sobrepasada, va escapando, y esto lo paga el ciudadano», opina.