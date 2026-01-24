Fátima Plata, con gripe y mucho humor, en ‘En otra clave’

La presentadora del Telenoticias 1 cambia su registro habitual por risas este domingo a las 21:30 horas

Fátima Plata, llega con gripe a ‘En otra clave’ en busca de alivio, pero lo que encuentra es una receta infalible de humor. La presentadora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria protagoniza un divertido sketch junto al elenco del programa en una entrega que promete risas… y pocos remedios fiables.

El programa de humor de los domingos de Televisión Canaria, ‘En otra clave’, regresa esta semana al Auditorio de Tenerife Adán Martín con nuevas historias protagonizadas por sus personajes más queridos.

Chona, Pancha, Servando, Ginés y Arturito vuelven a escena con sus habituales enredos, situaciones disparatadas y guiños a la actualidad, en una nueva entrega del espacio líder de las noches de domingo, como siempre, a las 21:30 horas.

En esta ocasión, el elenco recibe además una visita muy especial. La presentadora de los Informativos de Televisión Canaria, Fátima Plata, sale este domingo de su registro habitual para participar en un divertido sketch del programa. Conocida por conducir la actualidad diaria en Telenoticias 1, junto a Fernando Timón, Plata muestra su faceta más desenfadada en una colaboración inesperada que promete arrancar carcajadas al público.

Cambio de papeles

La presentadora reconoce que cambiar el plató de Informativos por el escenario del teatro ha supuesto un giro que la sacó de su “zona de confort”. “Confieso que al escuchar y ver al público en el Auditorio de Tenerife el corazón se me aceleró a mil kilómetros por hora”, explica, aunque asegura que los nervios fueron disminuyendo “a medida que me centraba en la escena y solo tenía ojos para mi compañero Adrián Rosales”.

Plata, que cuenta con más de diez años de trayectoria en los servicios informativos de RadioTelevisión Canaria, ya había hecho sus pinitos en el mundo del teatro, un arte que define como una de sus “grandes pasiones”. “Hacer teatro, comunicar, interpretar y sentir al público me hace feliz. Me siento muy agradecida por la oportunidad que me han dado para explorar una faceta diferente”, reconoce.

Después de ver a la presentadora de Informativos protagonizando un sketch de ‘En otra clave’, solo queda preguntarse si el próximo cambio de papeles llevará a Eloísa González al frente del Telenoticias de Televisión Canaria.