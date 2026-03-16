El programa de Televisión Canaria analiza este lunes, a partir de las 22:30 horas, el maltrato a las mascotas como instrumento de daño a la expareja junto a la actriz y exconcursante de Gran Hermano

Televisión Canaria presentará este lunes 16 de marzo, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del programa `Gente Maravillosa´, en esta ocasión, centrada en la violencia vicaria ejercida a través de los animales como medio de daño entre exparejas con la participación de la actriz y exconcursante de Gran Hermano, Fayna Bethencourt.

El espacio presentado por Eloísa González pondrá el foco en esta forma de maltrato a través de la experiencia personal de la invitada, que hablará del vínculo emocional que une a las personas con sus animales, del dolor que supone verlos amenazados o maltratados como forma de castigo, y relatará los episodios de violencia hacia sus animales ejercidos por su expareja, Carlos Navarro, a la que conoció en el concurso de televisión Gran Hermano.

Durante el programa de ´Gente Maravillosa´ se abordará la condena dictada en Canarias en 2025, donde por primera vez se tipificó como violencia vicaria el asesinato de una mascota con fines de venganza machista, ante lo que Fayna Bethencourt hará hincapié en la necesidad de reconocer legal y socialmente a los animales como víctimas directas de la violencia vicaria.

Fayna Bethencourt denuncia la violencia vicaria hacia los animales en ‘Gente Maravillosa’. RTVC

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta en la que se recreará una situación de amenaza hacia una mascota en un contexto de conflicto de pareja, con el objetivo de observar la reacción de los ciudadanos. Más de 150 personas participarán en `Gente Maravillosa´ como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, para acompañar este debate sobre maltrato, protección animal y vínculos afectivos.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con los animales como seres sin voz, pero con dignidad.