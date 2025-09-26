Fecha para comprar las entradas para Laura Pausini en Tenerife

Laura Pausini visita por primera vez los escenarios de Tenerife el próximo 29 de marzo y las entradas saldrán a la venta en unos días

Laura Pausini actuará en Tenerife dentro de la gira YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027

La espera ha terminado: ya se ha anunciado la fecha de la venta de entradas para el primer concierto de Laura Pausini en Tenerife. La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su aclamada gira mundial YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Será una noche histórica para la isla: la primera vez que Pausini se presente en directo ante el público tinerfeño.

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 2 de octubre de 2025, a las 11:00 h (hora Canarias), en entradas.com