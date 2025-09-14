Una feria donde se han realizado actividades como talleres de distintas disciplinas tradicionales

Redacción RTVC.

La Feria de Artesanía de El Sauzal, en el norte de Tenerife, ha invitado durante estos días a conocer el trabajo del sector primario.

Imagen cedida Ayuntamiento de El Sauzal.

Durante todo el fin de semana se ha podido apreciar las creaciones de cerca de 30 creadores. Una cita donde se han realizado actividades como talleres de distintas disciplinas tradicionales, como la del esquilmado de ovejas.

Así es que la plaza del Príncipe de El Sauzal se ha convertido en un escaparate abierto para más de 30 artesanos cuyas creaciones se han mostrado a los asistentes. En los estarán modalidades como: Almazuelas, Carpintero, Cerero, Decoración de telas, Ganchillo, Joyería, Juguetería, Macramé, Marroquinería, Modelador, Modista, Muñequería, Reciclado de materiales y vidriería.

Además de los tradicionales de Alfarería Tradicional, Bordado, Calado, Rosetas, Cestería de Vara, Instrumentos Musicales y tejeduría.

Programa para este domingo

• 10:30 h. Apertura de la feria.

• De 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. En la sala de exposiciones: Tejiendo y entrelazando las fibras vegetales.

• De 10:30 a 14:00 h. Feria del Burro

• De 11:00 a 12:00 h. Muestra y taller de esquilado de ovejas.

• De 12:00 a 13:00 h. Muestra de elaboración de cuchillo canario.

• 13:00 h. Taller de percusión reciclada a cargo de Alexandro.

• 14:00 h. Cierre de feria para comer.

• 16:30 h. Apertura de feria.

• 17:30 h. Taller de manualidades pintaderas + pintacaras.

• 18:30 h Actuación de Verode.

• 20:00 h. Clausura de la feria.