ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Feria de Artesanía de El Sauzal muestra el trabajo del sector primario

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una feria donde se han realizado actividades como talleres de distintas disciplinas tradicionales

Redacción RTVC.

La Feria de Artesanía de El Sauzal, en el norte de Tenerife, ha invitado durante estos días a conocer el trabajo del sector primario.

Una feria donde se han realizado actividades como talleres de distintas disciplinas tradicionales
Imagen cedida Ayuntamiento de El Sauzal.

Durante todo el fin de semana se ha podido apreciar las creaciones de cerca de 30 creadores. Una cita donde se han realizado actividades como talleres de distintas disciplinas tradicionales, como la del esquilmado de ovejas.

Así es que la plaza del Príncipe de El Sauzal se ha convertido en un escaparate abierto para más de 30 artesanos cuyas creaciones se han mostrado a los asistentes. En los estarán modalidades como: Almazuelas, Carpintero, Cerero, Decoración de telas, Ganchillo, Joyería, Juguetería, Macramé, Marroquinería, Modelador, Modista, Muñequería, Reciclado de materiales y vidriería.

Además de los tradicionales de Alfarería Tradicional, Bordado, Calado, Rosetas, Cestería de Vara, Instrumentos Musicales y tejeduría.

Programa para este domingo

• 10:30 h. Apertura de la feria.

• De 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. En la sala de exposiciones: Tejiendo y entrelazando las fibras vegetales.

• De 10:30 a 14:00 h. Feria del Burro

• De 11:00 a 12:00 h. Muestra y taller de esquilado de ovejas.

• De 12:00 a 13:00 h. Muestra de elaboración de cuchillo canario.

• 13:00 h. Taller de percusión reciclada a cargo de Alexandro.

• 14:00 h. Cierre de feria para comer.

• 16:30 h. Apertura de feria.

• 17:30 h. Taller de manualidades pintaderas + pintacaras.

• 18:30 h Actuación de Verode.

• 20:00 h. Clausura de la feria.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

🔴 En directo | Pontevedra vs CD Tenerife | El Tenerife busca mantener su liderato

Tenerife se manifiesta contra el acoso escolar

La Laguna acoge este domingo la procesión nocturna y los fuegos en honor al Santísimo Cristo

El Gobierno de España desbloqueará 8.698 pisos turísticos en Canarias para destinarlos a alquiler para familias

Huelga de transportes interurbanos en la provincia de Las Palmas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025