Unos 180 artesanos y artesanas se darán cita un año más en Pinolere, una muestra de artesanía referente en Canarias que se prolongará hasta el próximo domingo

Informa: Redacción Informativos RTVC

La XL Feria de Artesanía de Pinolere, muestra referente en Canarias, ya está abierta al público hasta el próximo domingo día 7, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Este año de aniversario, la muestra de artesanía se dedica al relevo generacional, y contará con unos 180 artesanos y artesanas, procedentes de todos los puntos del archipiélago.

XL Feria de Artesanía de Pinolere, en La Orotava, Tenerife. Imagen Ayuntamiento de La Orotava

A lo largo de todo el fin de semana, además de los 180 puestos artesanos, se contará con múltiples actividades para todos los públicos y edades, por lo que podrán disfrutar grandes y pequeños. Así el amplio programa incluye exposiciones, presentaciones de libros, encuentro nacional del juego del palo, talleres infantiles, homenajes, hermanamiento folclórico, catas, conciertos didácticos y actividades gastronómicas, entre otros.

Según informa el Ayuntamiento de La Orotava, en el norte de Tenerife, también se ofrecerán talleres para adultos como los de rosetas, de trenza de espejo con paja de trigo y el de alfarería tradicional canaria. Cada jornada, el recinto abre sus puertas a las 10.00 horas y cerrará a las 20.00 horas. Los artesanos presentes en la feria a lo largo de los cuatro días, procedentes de toda Canarias, mostrarán y comercializarán sus creaciones y auténticas obras de arte.

Para acudir a la Feria se pondrá a disposición del público un servicio gratuito de guaguas, que saldrán cada hora del centro de La Orotava, de la Avenida Sor Soledad Cobián.