Fuerteventura se prepara para vibrar con el Festival Arena Negra: música, playa y transporte especial para disfrutar de la cita

Imagen de una de las ediciones del Festival Arena Negra

La Playa de Gran Tarajal volverá a convertirse en el epicentro musical de Fuerteventura con la llegada del Festival Arena Negra. Este año reunirá a más de una docena de artistas nacionales, internacionales y locales durante los días 7 y 8 de noviembre.

El evento, organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tuineje, Caja 7 y la Asociación La Gavia, promete dos jornadas inolvidables junto al mar, combinando la mejor música con el encanto del entorno majorero.

Dos noches llenas de ritmo y talento

El festival arrancará el viernes 7 de noviembre, con las actuaciones de Aldara (19:00 h), Miguel Ríos (20:30 h), Antonio Orozco (22:30 h) y el grupo internacional Grupo Extra (1:00 h), que pondrá el broche latino a la primera jornada.

Por otro lado, el sábado 8 de noviembre, el escenario se llenará nuevamente de energía con El Duende Callejero (19:00 h), Guaynaa (20:30 h), Abraham Mateo (22:30 h) y Lucho RK (00:30 h).

Además, los conciertos diurnos se celebrarán el sábado, desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, en el recinto ferial de Gran Tarajal, ofreciendo una alternativa musical para todos los públicos.

Horarios de las actuaciones

Transporte especial

Con el objetivo de facilitar el acceso al recinto y promover el uso del transporte público, el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes, ha puesto en marcha un servicio especial de guaguas durante los días del festival.

Los horarios adicionales serán los siguientes:

Puerto del Rosario – Gran Tarajal (línea 16)

20:00, 20:30, 22:00 y 22:30 horas.

Gran Tarajal – Puerto del Rosario (línea 16)

21:00, 21:30, 02:00, 02:30, 04:00 y 04:30 horas.

Morro Jable – Gran Tarajal (línea 01)

20:00, 20:30, 22:00 y 22:30 horas.

Gran Tarajal – Morro Jable (línea 01)

21:00, 21:30, 02:00, 02:30, 04:00 y 04:30 horas.

Además, el uso del bono de transporte estará permitido durante estos trayectos, garantizando un regreso cómodo y seguro tras cada jornada de conciertos.