El festival FiestoRon se pospone para el 2027 por obras

Redacción RTVC

El recinto ferial de Arucas se encuentra en obras y es el escenario de este festival de música rock

Las obras que se están ejecutando en el recinto ferial de Arucas, municipio de Gran Canaria, obligan a posponer la próxima edición del FiestoRon hasta 2027. El recinto es el escenario donde se desarrolla este festival de música pop rock.

El festival FiestoRon se pospone para el 2027 por obras / Archivo RTVC

Según anunciaron este miércoles en rueda de prensa, no se espera que terminen las obras de mejora de este complejo hasta finales de 2026. Este imprevisto provocará que el próximo año no se celebre uno de los mayores festivales musicales de Gran Canaria.

Vuelta con más fuerza

Este parón que, tanto organizadores del festival como el Ayuntamiento de Arucas, no temen porque, aseguran, volverán más fuertes como ya ocurrió cuando el COVID obligó a cancelar esta cita musical que ya ha celebrado ochos ediciones.

“Ya pasó algo similar en el COVID que provocó dos años de parón y, realmente, después de esos dos años de parón, tuvimos el FiestoRon, vamos a decir, más potente que nunca tuvimos y que se celebró durante tres días”, aseguró Adrián García, promotor del festival Fiestoron.

“Todos vamos a estar expectantes y el año 2026 nos lo vamos a tomar de respiro, de descanso, y que en el 2027 va a venir con más fuerza el FiestoRon”, añadió, por otro lado, Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas.

