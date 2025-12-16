El festival prepara una edición histórica en 2026 con grandes bandas sonoras oscarizadas, conciertos únicos y una programación expandida por toda la isla

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) se prepara para celebrar sus dos décadas de historia con una edición de alcance mundial. El evento, fundado y dirigido por Diego Navarro, volverá a situar a la isla en el centro del universo cinematográfico.

Del 3 al 19 de julio de 2026, Tenerife acogerá una edición monumental. El festival conmemorará su 20º aniversario con una puesta en escena inspirada en Hollywood y una programación que girará en torno a bandas sonoras nominadas y ganadoras del Óscar. Son partituras que han marcado la historia de los Premios de la Academia y del cine contemporáneo.

Un festival con proyección cultural y turística

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, agradeció el trabajo del equipo del festival. “Gracias y enhorabuena”, expresó, destacando la constancia de estas dos décadas. Afonso definió Fimucité como “una gran experiencia sensorial y visual” y subrayó su impacto positivo en la proyección cultural y turística de Tenerife. “La cultura unida a la promoción turística nos está proporcionando grandes resultados”, afirmó. Añadió que estos eventos ayudan al reposicionamiento del destino a través de la calidad.

El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, puso el foco en el recorrido del festival. “Han sido veinte años de esfuerzo, excelencia y entrega”, señaló. Acha destacó que Fimucité ha acercado la música clásica a nuevos públicos y resaltó su expansión por todo el territorio insular.

Proyección internacional con identidad local

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, Fimucité reúne claves esenciales.

“Identidad local, proyección internacional, calidad artística e impacto social”, enumeró. Melwani afirmó que el festival refuerza la imagen de Tenerife como destino cultural de primer nivel. Destacó su capacidad para atraer talento internacional y generar experiencias únicas. “Apoyar este festival es apostar por una oferta diferenciadora y sostenible”, subrayó. Añadió que Diego Navarro actúa como gran embajador del talento local.

Por su parte, la concejala de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, resaltó el alcance del evento. “Fimucité ha puesto a Santa Cruz en el primer orden de la cultura internacional”, afirmó.

El director del festival, Diego Navarro anunció la presentación de dos spots creados exclusivamente para esta edición. Ambos han sido producidos y concebidos por el propio festival. Navarro recordó que Fimucité es el único festival del mundo que produce cada año piezas audiovisuales temáticas. El spot oficial de Fimucité 20 ha sido dirigido por Sergio Méndez. El segundo spot recorre de forma histórica y emotiva los veinte años del festival. Ambas piezas se difundirán próximamente en redes sociales.

Star Wars llega a Canarias con música en directo

Fimucité presentará por primera vez en Canarias ‘Star Wars: Episodio IV. Una nueva esperanza’ en formato live-to-picture. Será uno de los grandes hitos del 20º aniversario. Diego Navarro anunció dos funciones los días viernes 17 y sábado 18 de julio. El espectáculo llega gracias a una licencia exclusiva de Disney.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará en directo la partitura de John Williams en un espectáculo donde la música sonará mientras se proyecta la película original de 1977. La dirección correrá a cargo de Eímear Noone. La compositora hizo historia en 2020 al ser la primera mujer en dirigir la orquesta de los Óscar.

Estreno en España de John Williams Reimagined

El jueves 16 de julio, la Sala de Cámara del Auditorio acogerá un estreno muy esperado. Se trata de ‘John Williams Reimagined’, que llega por primera vez a España. El recital está producido y narrado por Robert Townson, referente mundial del género y ofrece una mirada íntima y renovada sobre la obra del compositor.

El pianista Simone Pedroni firmará arreglos especiales y le acompañarán Sara Andon a la flauta y Cecilia Chan al chelo. El programa incluye músicas de ‘La lista de Schindler’, ‘Harry Potter’ o ‘Memorias de una geisha’ en un homenaje que cuenta con la aprobación personal de John Williams.

Red Carpet Gala para cerrar una edición histórica

El domingo 19 de julio llegará el gran cierre del festival. La Fimucité 20 Red Carpet Gala pondrá el broche final al aniversario. La Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir actuarán bajo la dirección de Diego Navarro, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood.

El concierto recorrerá grandes partituras nominadas y ganadoras del Óscar, como ‘Ben-Hur’, ‘Titanic’, ‘E.T.’, ‘Dune’ o ‘Carros de Fuego’. Será la primera vez que el público disfrute de tres conciertos sinfónicos de la OST, ya que, hasta ahora, el festival ofrecía dos funciones principales.

Entradas ya disponibles para un festival que se extiende por la ciudad

Las entradas ya están a la venta desde este martes 16 de diciembre y pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio de Tenerife y de forma online. La organización recomienda comprar con antelación porque se espera una alta demanda al tratarse de una edición histórica.

Fimucité 20 ampliará su programación más allá del Auditorio con actividades abiertas para todos los públicos desde el inicio del festival. El arranque llegará con el tradicional Cine de Verano en Residencial Anaga. Las proyecciones estarán dedicadas a películas y bandas sonoras oscarizadas.

También habrá conciertos al aire libre de la Banda Municipal de Santa Cruz a los que se sumará la Pop Culture Band, formación residente del festival.

La vertiente formativa seguirá siendo clave con la Fimucité Film Scoring Academy con clases magistrales y mesas redondas reunirán a profesionales y estudiantes.

En las próximas semanas se anunciarán invitados y nuevos detalles de un festival que cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife y el Cabildo, así como del Ayuntamiento capitalino. También colaboran el Gobierno de Canarias, la OST y el Auditorio de Tenerife.