El sábado, con la retransmisión del partido de La Laguna Tenerife, y el domingo, jornada completa con Costa Adeje Tenerife, Dreamland Gran Canaria, CD Tenerife y UD Las Palmas

El programa ‘Todo Goles Radio‘ vuelve este fin de semana a la Radio Canaria con una amplia cobertura en directo de los principales encuentros de los equipos canarios de fútbol y baloncesto. El espacio, dirigido y presentado por Juanjo Toledo, seguirá el sábado y el domingo los compromisos más destacados de La Laguna Tenerife, Costa Adeje Tenerife, Dreamland Gran Canaria, CD Tenerife y UD Las Palmas, con cobertura en varias competiciones nacionales.

Para ello, el equipo de Deportes de la emisora se desplegará en distintos puntos de la geografía nacional, para acercar a todo el Archipiélago, en riguroso directo, el análisis más completo de cada encuentro.

Duelo en directo en la Liga ACB

La cita arranca el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas con el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga ACB entre elUnicaja y La Laguna Tenerife, que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. El encuentro será narrado por José Antonio Felipe, con los comentarios de Fernando Jonbet.

El conjunto tinerfeño llega tras imponerse al Valencia Basket en la pasada jornada y ocupa la octava posición de la clasificación, mientras que el equipo andaluz, quinto en la tabla, afronta el choque después de su victoria ante el Basket Zaragoza.

Jornada dominical con Liga F, ACB y fútbol profesional

Ya el domingo, desde las 11:00 horas, ‘Todo Goles Radio’ pondrá el foco en la Liga F con el duelo entre el Dux Logroño y el Costa Adeje Tenerife, desde el estadio de Las Gaunas, que contará con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Tamara Blasco.

Las Guerreras afrontan el encuentro tras su contundente victoria por 4-0 ante el Levante Femenino y se mantienen en la cuarta posición de la tabla con 39 puntos. Por su parte, el Dux Logroño, decimocuarto con 10 puntos, llega tras caer frente al Atlético de Madrid.

El Costa Adeje Tenerife ante el Levante Femenino / Imagen cedida RTVC

El tramo matinal se completa a las 12:00 horas con otro partido de la Liga ACB, que enfrentará al Dreamland Gran Canaria y al Río Breogán, en el Gran Canaria Arena. La narración correrá a cargo de Moisés Rodríguez, acompañado por Juan Antonio Enríquez en los comentarios.

Loa grancanarios afrontan el encuentro en la decimocuarta posición tras caer en la última jornada ante el UCAM Murcia, mientras que el equipo gallego, duodécimo en la tabla, llega también tras una derrota frente al Bilbao Basket.

A lo largo de la mañana, el programa también ofrecerá conexiones con los partidos de Segunda Federación, con especial atención a los encuentros del Tenerife B y Las Palmas Atlético.

Tarde de fútbol con dos citas clave

A las 15:00 horas, el fútbol toma el relevo con el encuentro de Primera Federación entre el CD Tenerife y el Osasuna Promesas en el Heliodoro Rodríguez López, narrado por Joaquín González junto a José Barroso en los comentarios.

El conjunto blanquiazul recibe al filial navarro, colista del grupo 1 y en una dinámica muy negativa en las últimas jornadas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria en casa y seguir acercándose a sus aspiraciones de ascenso.

La jornada deportiva echa el cierre a las 17:30 horas desde el Estadio de Gran Canaria con la retransmisión del encuentro de Segunda División entre la UD Las Palmas y el Real Sporting de Gijón, narrado por Juan Luis Monzón junto a Chus Trujillo en los comentarios, y que también podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria.

La UD Las Palmas llega al encuentro tras caer por 2-1 en su visita al Albacete, aunque se mantiene en puestos de playoff con 48 puntos, firmando una temporada sólida que la sitúa entre los candidatos al ascenso. Por su parte, el Real Sporting de Gijón ocupa la octava posición con 45 puntos, a solo tres de los amarillos.

Más de ocho horas de emisión en directo para contar todo lo que ocurra en las principales citas de los equipos isleños, en una programación con la que la Radio Canaria refuerza su compromiso con el deporte canario.