Fin de semana sin cambios significativos en el tiempo, estable aunque hay que mantener la precaución en las costas abiertas al norte y al oeste especialmente

La situación del mar sigue siendo complicada en el norte y oeste de las islas. Imagen de recurso EFE

El fin de semana se presenta tranquilo en Canarias desde el punto de vista meteorológico, aunque se mantiene la recomendación de prudencia por el estado del mar. En todas las islas habrá ratos de sol, que serán más frecuentes el domingo, mientras que las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. A partir del lunes la situación dará un giro, con la llegada de los restos de un frente frío que traerá de nuevo precipitaciones al Archipiélago.

Este viernes estará marcado por la presencia de nubosidad baja compacta en Lanzarote, Fuerteventura, el norte y este de Gran Canaria, el norte de Tenerife y zonas de La Gomera, El Hierro y gran parte de La Palma. Estas nubes se situarán por debajo de los 1.000 metros de altitud, en una configuración típica de verano. El anticiclón continúa situado al oeste de las islas, con vientos que esta noche se establecerán del nordeste y que tenderán a girar a norte y noroeste durante el domingo, especialmente en medianías y zonas altas.

Sábado y domingo sin cambios

La jornada del sábado será muy similar a la del viernes. En algunas islas, como La Palma, la nubosidad podrá elevarse ligeramente por la tarde, aunque sin superar los 1.200–1.300 metros de altitud y sin dejar precipitaciones. El viento alisio soplará moderado, con intervalos puntualmente fuertes en las zonas habituales de aceleración, sobre todo en vertientes sureste, costas y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente durante la tarde-noche.

En cuanto al estado del mar, continuará la mala mar en las costas abiertas al norte, así como en el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Se esperan olas de entre 2 y 3,5 metros de altura, con especial incidencia en las costas del sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, y en el sur y suroeste de las islas de mayor relieve.

El domingo mantendrá un ambiente similar, aunque con menos nubosidad en general al amanecer, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde las nubes tenderán a aumentar. El estado del mar mejorará ligeramente en las costas abiertas al norte, si bien seguirán registrándose olas de entre dos y tres metros.

De cara al inicio de la próxima semana, el mar volverá a empeorar debido al paso continuo de borrascas atlánticas que generan oleaje hacia las islas. Además, el domingo coincidirá con luna llena, lo que dará lugar a mareas vivas, una situación en la que el mar gana terreno a la costa. Aunque la situación no será tan llamativa como el de algunos días de esta semana, se mantendrá un escenario de mala mar que aconseja extremar las precauciones.