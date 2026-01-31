La final de la Gala Drag tendrá lugar el 20 de febrero a partir de las 21.00 horas en el Parque de Santa Catalina

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene a los finalistas de la Gala Drag Queen. Este viernes 30 de enero se han conocido los seleccionados de mencionado acto, que se celebrará el 20 de febrero en el Parque de Santa Catalina.

Finalistas de esta edición

Una preselección en la que los nombres de los finalistas de esta edición son: Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.

Una final que tendrá lugar el viernes 20 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Además, será retransmitido en directo por Televisión Canaria y Televisión Española, tras el acuerdo alcanzado por las dos cadenas públicas.